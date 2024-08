Faeser critique les manifestations climatiques dans les aéroports

Suite à des manifestations de militants du groupe 'Letzte Generation' dans quatre aéroports, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser a qualifié ces actions de 'criminales' et de 'dangereuses et stupides' sur la plateforme en ligne X. Les opérations à l'aéroport de Cologne/Bonn et de Nuremberg ont été perturbées pendant environ une heure et demie chacune jeudi matin en raison de ces actions.

À ces aéroports, ainsi qu'à ceux de Berlin-Brandenburg et de Stuttgart, deux personnes se sont collées à des surfaces le matin, mais pas sur les pistes. Ils ont réclamé un accord de sortie des énergies fossiles. Ils ont été arrêtés par la police. À Cologne/Bonn, huit départs et huit atterrissages ont été annulés, et un vol a été annulé à Nuremberg. Les opérations n'ont pas été affectées à Berlin et à Stuttgart.

Faeser a critiqué : "Les fauteurs de troubles ne mettent pas seulement leur propre vie en danger, mais ils mettent également en danger les autres." Elle a ajouté : "Nous avons proposé des peines de prison sévères. Et nous exigerons des aéroports d'améliorer considérablement la sécurité de leurs installations."

Les militants de 'Letzte Generation' ont également organisé des manifestations à l'aéroport de Berlin-Brandenburg et de Stuttgart, en se collant à des surfaces et en perturbant légèrement les opérations. Faeser s'est dite préoccupée, déclarant que ces actions mettent non seulement les manifestants en danger, mais aussi la sécurité des aéroports.

