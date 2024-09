- Faerer propose des mesures spécifiques à la frontière pour certains demandeurs d'asile.

Représentants de la coalition du feu de signalisation, ainsi que de l'Union et des États fédérés, se sont réunis pour discuter de l'amélioration du contrôle et de la gestion de la migration. Selon les rapports des sources gouvernementales, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a proposé que, à l'avenir, si quelqu'un demande l'asile après une entrée illégale, la police fédérale utilise la base de données d'identification Eurodac pour vérifier si un autre État membre de l'UE est responsable de la procédure d'asile. Si c'est le cas, la police pourrait alors demander la détention de l'aspirant à l'asile en raison d'un risque de fuite auprès du tribunal compétent, à condition qu'il y ait des installations de détention disponibles. L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) pourrait ensuite lancer une procédure accélérée pour que le pays responsable prenne en charge l'affaire, conformément aux règles de Dublin. Si la détention n'est pas possible, une allocation et une obligation de résidence contraignantes devraient être imposées à la place.

L'Union a posé comme condition pour la réunion qu'elle voulait discuter des refus à la frontière renforcés. À son arrivée au ministère, le responsable de la fraction parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, a mentionné que la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), avait déjà souligné les conditions préalables nécessaires pour que l'Union participe à une telle discussion. Cependant, les déclarations de la coalition ont soulevé des doutes sur le fait que le SPD, le FDP et les Verts sont d'accord sur cette question.

Frei a souligné que "les conditions nécessaires ne sont pas vraiment réunies". Cependant, il a déclaré qu'il est crucial d'aborder efficacement les défis migratoires et que l'Union s'engage à participer à ces efforts. Le vice-président de la fraction SPD, Dirk Wiese, a mentionné qu'ils voulaient discuter des "refus à la frontière conformes à la loi" et d'autres sujets, tels que l'autorité des agences de sécurité.

La focalisation de l'Union sur les refus à la frontière renforcés s'aligne sur la discussion plus large sur le contrôle et la gestion de la migration, telle que mise en avant par Nancy Faeser. Frei a souligné l'importance de réunir les conditions nécessaires pour aborder efficacement les défis migratoires.

