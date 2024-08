- Facile gâteau d'été: méthode de fabrication de glaces à partir de cinq ingrédients

Absolument, la glace est un plaisir toute l'année, mais elle est Essentially, c'est un must en été. Elle ne apporte pas seulement de la joie, mais elle sert également de refuge bienvenu contre la chaleur.

L'été, la saison en soi : des vêtements légers, des barbecues sous les étoiles avec des amis, et le chant mélodieux des oiseaux. Il y a beaucoup à aimer dans l'ambiance estivale. Cependant, la glace prend la première place. Un été sans glace est comme un hiver sans neige.

Que ce soit dans une petite cafétéria italienne, au stand près de la piscine, ou traditionnellement dans un gobelet sur le canapé - la glace est toujours la star. Cette tentation glacée donne une nouvelle fraîcheur à la classique. Le traitement estival chocolaté ramène des souvenirs d'une barre chocolatée célèbre avec un enrobage glacé. Du chocolat fondant en bouche, des noix croustillantes, et une garniture de glace délicieuse. Avec ce délice, vous charmerez non seulement vos visiteurs.

Plaisir sain

La cerise sur le gâteau ? La barre de glace est faite de seulement cinq ingrédients naturels et ne prend pas de temps à préparer. Cela vous libère beaucoup de temps dans la cuisine, vous permettant de profiter encore plus du soleil avant de vous rafraîchir avec une récompense bien méritée. Le traitement est encore plus délicieux car il vient également avec des bienfaits pour la santé.

La base de la glace est faite de bananes - ne vous inquiétez pas, le fruit ne dominera pas le goût, il assure simplement que la base de la glace devient irrésistiblement crémeuse. Les bananes sont riches en potassium, en magnésium et en vitamine B. De plus, le sucre naturel dans le fruit fournit une douceur naturelle. Elle devient encore plus crémeuse avec l'ajout de beurre de cacahuète. Riche en protéines, en graisses saines et en nombreuses vitamines et minéraux.

L'ensemble est recouvert de chocolat fondant. Cela renforce le cœur et le cerveau et favorise la circulation sanguine. Avec ces barres de glace, vous vous faites plaisir de manière saine et délicieuse - que demander de plus ?

Recette de barres de glace chocolatées

Ingrédients

4 bananes mûres

100g de beurre de cacahuète

70g de cacahuètes hachées

150g de chocolat noir

Une pincée de sel

2 cuillères à soupe d'huile de coco

Instructions

Épluchez les bananes, coupez-les en petits morceaux et mixez-les avec du beurre de cacahuète à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Versez le mélange dans un moule carré tapissé de papier sulfurisé. Assurez-vous de lisser soigneusement le papier sur les côtés pour éviter les rides et faire en sorte qu'il adhère au mélange. Placez le moule au congélateur pendant au moins quatre heures, de préférence toute la nuit, jusqu'à ce que la garniture soit solide. Concassez le chocolat noir en morceaux et faites-le fondre avec l'huile de coco dans un bain-marie. Laissez-le refroidir à température ambiante en remuant de temps en temps. Placez une assiette tapissée de papier sulfurisé au congélateur pour la refroidir. Concassez grossièrement les cacahuètes et ajoutez-les au mélange de chocolat. Sortez le mélange de glace du congélateur et coupez-le en barres. Remettez-le au congélateur pour durcir. Les barres doivent être complètement congelées avant de les enrober de chocolat. Une fois que le chocolat a atteint la température ambiante, sortez les barres et l'assiette tapissée de papier sulfurisé du congélateur. Enrobez chaque barre individuellement avec le mélange de cacahuètes-chocolat et placez-les sur le papier sulfurisé refroidi. Une fois toutes les barres enrobées de chocolat, remettez-les au congélateur pour qu'elles durcissent.

Cette alternative saine à la glace est principalement composée de bananes, assurant une base crémeuse riche en potassium, en magnésium et en vitamine B. De plus, l'ajout de beurre de cacahuète fournit des protéines et des graisses saines supplémentaires. (Autre, d'une teneur en graisses, en poids)

Le revêtement de chocolat fondant sur ces barres de glace chocolatées apporte des bienfaits supplémentaires pour la santé, car il renforce le cœur et le cerveau tout en favorisant la circulation sanguine. (d'une teneur en graisses, en poids)

