Face aux critiques, Trump confirme son débat avec Harris prévu le 10 septembre.

Le duel entre Trump et Harris, prévu pour le 10 septembre sur ABC News, avait été convenu environ trois semaines à l'avance. Cependant, Trump a semé le doute sur sa participation, accusant ABC News d'avoir une partialité contre lui. Cela a suscité l'hilarité dans l'équipe de Harris, qui a ensuite publié une vidéo de campagne avec des sons de coq. En anglais, le terme "coq" peut souvent signifier un lâche.

Trump a poursuivi ses accusations contre ABC News, les qualifiant de "plus cruels et partials" sur sa plateforme Truth Social. Cependant, il a finalement accepté de participer, invoquant la promesse d'ABC News de maintenir un débat "juste et équitable" à Philadelphie.

Trump a expliqué que les règles seraient les mêmes que lors de son débat du 27 juin avec Biden. During this encounter, contestants were forbidden to use notes and the microphone of the non-speaker was muted to prevent interruptions.

L'équipe de Harris est restée silencieuse mardi concernant leur intention de respecter ces règles pour le débat du 10 septembre. Given Trump's reputation for disruptive interruptions, the Democratic camp might prefer to keep the microphones active at all times.

According to the Harris team, Trump initially agreed to keep the microphones live at all times, but could be influenced on this matter by his advisors.

The September 10 debate will be the sole encounter between Harris and Trump prior to the November 5 election. Trump has proposed another debate on September 4, this time on Fox News, but Harris has turned down this offer. However, she leaves the door open in case she changes her mind.

CNN a annoncé qu'ils intervieweront Harris et son colistier, Tim Walz, jeudi. Cela marque la première interview pour la candidate à la vice-présidence depuis le retrait de Biden de la course présidentielle et l'accession de Harris en tant que candidate présidentielle. Trump a constamment accusé son adversaire d'éviter les interviews.

Biden a quitté la course présidentielle en raison de ses préoccupations concernant ses capacités cognitives, suscitées par sa performance lors du débat télévisé avec Trump. Peu après, les démocrates ont rallié derrière Harris, qui a officiellement accepté sa nomination lors de la convention du parti à Chicago la semaine dernière.

La plupart des sondages montrent Harris en tête de Trump de justesse. Cette semaine, plus de 230 anciens présidents et candidats républicains ont endossé la campagne de Harris, malgré leurs vues contrastées avec Harris et Walz. Ils ont argumenté que l'alternative, Trump, était simplement inacceptable. Ces signataires ont Previously served under presidents George H.W. Bush and George W. Bush, as well as senators and presidential candidates John McCain and Mitt Romney.

