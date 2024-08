- Face aux critiques, le chef de l'AfD affirme sa position.

Malgré les critiques et les discussions animées, les figures clés de la direction de l'AfD sont restées fermes lors de la conférence d'État à Magdebourg. Samedi, le député du Bundestag Martin Reichardt a été réélu président en Saxe-Anhalt. Son adjoint Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider et le secrétaire général Jan Wenzel Schmidt ont également conservé leurs postes, battant les challengers.

Reichardt a obtenu environ 84,8 % d'approbation. Son taux d'approbation était plus élevé il y a deux ans, à 93,4 %. Agé de 55 ans, il fait partie du conseil national du parti et occupe le poste de président d'État de l'AfD depuis 2018.

Reichardt a annoncé que l'AfD avait gagné plus de 1 000 membres en Saxe-Anhalt au cours des deux dernières années, portant le total à 2 400 membres. "Nous sommes une force puissante", a-t-il déclaré. Après les élections locales, ils sont désormais la force la plus forte dans de nombreux conseils de district. Reichardt a exprimé son ambition de devenir le président du land après les prochaines élections en 2026.

L'avis de Schmidt sur un gouvernement seul

Le secrétaire général réélu Jan Wenzel Schmidt, qui a battu le député de l'État Daniel Roi, est sceptique quant à une potentielle coopération avec la CDU. "Je vous le dis : le premier gouvernement de l'AfD sera un gouvernement seul avec plus de 42 %. Nous n'avons pas besoin de la CDU", a souligné Schmidt.

La ligne directrice de la direction de l'État a été critiquée, en particulier par les associations de districts d'Anhalt-Bitterfeld et de Mansfeld-Sud-Harz. Le débat animé provenait du fait que tous les membres pouvaient assister à la conférence du parti d'État samedi, mais seuls les délégués étaient autorisés à participer à la nomination de la liste de l'État pour les élections du Bundestag dimanche. Les critiques soupçonnaient que la direction de l'État cherchait à manipuler la composition de la liste avec ses candidats préférés.

L'un des porte-parole était le député du Bundestag Kay-Uwe Ziegler, qui n'a été proposé que pour la neuvième place moins prometteuse par la direction de l'État. Ziegler a exprimé sa critique à plusieurs reprises et a remporté une victoire lorsqu'il a été élu au conseil d'État en tant que député Despite opposition, but he did not secure a place on the front list. In the competition for the third place on the list, Ziegler lost to Philipp-Anders Rau. La campagne de l'AfD pour les élections du Bundestag sera dirigée par Reichardt, qui a été élu comme candidat principal dimanche. 220 délégués ont voté en sa faveur, 26 s'y sont opposés et il y a eu 2 abstentions. Schmidt est arrivé deuxième.

Elsaesser : "Je suis un supporter de Poutine"

Le fondateur de "Compact", Jürgen Elsässer, a été chaleureusement accueilli. Dans son discours d'accueil, Elsässer a critiqué le gouvernement fédéral et a exprimé son soutien au président russe Vladimir Poutine. "Et, bien sûr, je ne laisserai personne m'empêcher de dire : je suis un supporter de Poutine", a déclaré Elsässer. During his speech, he labeled Federal Interior Minister Nancy Faeser (SPD) as a fascist, Federal Defense Minister Boris Pistorius (SPD) as a war criminal, and insulted Green Party leader Ricarda Lang.

Le Tribunal administratif fédéral a temporairement levé l'interdiction du magazine d'extrême droite "Compact" ordonnée par Faeser, principalement en raison de doutes sur la proportionnalité de l'interdiction. Cela signifie que le magazine peut être publié à nouveau dans certaines circonstances. Une décision finale sera prise dans les procédures principales. Faeser avait interdit le magazine le 16 juillet, affirmant qu'il était "la bouche centrale de la scène d'extrême droite".

Elsaesser s'est présenté à Magdebourg avec confiance, déclarant : "La victoire est possible." Si son magazine pouvait vaincre Faeser, l'AfD pourrait bientôt également devenir le président du land en Saxe-Anhalt. Elsaesser a souligné que les relations entre "Compact" et l'association d'État de l'AfD ont été amicales et fraternelles depuis des années. Elsässer aurait apporté 200 exemplaires de son magazine à la conférence du parti et les aurait vendus là-bas.

Siegmund est vu comme le futur président du land

L'un des meilleurs résultats électoraux, avec un taux d'approbation de 94,7 %, a été enregistré par le chef de la fraction conjointe au Parlement d'État, Ulrich Siegmund, qui reste député de l'exécutif d'État. Dans son discours, il a dénigré le président du land Reiner Haseloff (CDU) en tant que "Joe Biden de Saxe-Anhalt". Siegmund lui-même a été appelé par plusieurs membres le "futur président du land de Saxe-Anhalt".

L'Office pour la protection de la Constitution a classé l'AfD en Saxe-Anhalt comme clairement d'extrême droite en novembre. Selon les rapports, de nombreux commentaires racistes, islamophobes et également antisémites de fonctionnaires et d'élus ont été évalués.

