- Face à face: Trump et Harris s'engagent dans un débat agressif à la télévision

Les deux candidats américains à la présidence, Kamala Harris et Donald Trump, ont échangé des propos virulents lors de leur première confrontation télévisée, s'accusant mutuellement de détruire le pays, de manquer de solutions viables pour les problèmes pressants et de propager des faussetés. Trump a qualifié Harris de "radicale de gauche" et de "marxiste", tandis que Harris a affirmé que Trump ignore les besoins du peuple et ne cherche qu'à rabaisser les autres.

Premier face-à-face

C'était la première fois que Harris et Trump partageaient une scène - une rencontre importante avant l'élection du 5 novembre. Après s'être serré la main, Harris a appelé Trump "Kamala Harris" dans la salle de conférences de Philadelphie. L'hostilité a commencé immédiatement.

Plaintes de chaos et de désordre

Harris a fustigé Trump pour avoir laissé le pays dans un état de désolation en 2021, marqué par le plus haut taux de chômage depuis la Grande Dépression, la pire crise sanitaire en un siècle et la plus grave attaque contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession. Elle a affirmé : "Ce que nous avons réalisé, c'est le nettoyage des dégâts de Donald Trump."

Donald, however, a critiqué Harris et le président Joe Biden pour avoir conduit le pays à la ruine pendant leur mandat. "Nous avons un pays qui s'effondre", a-t-il affirmé. Il a répété son focus sur l'immigration, affirmant que Biden et Harris avaient laissé entrer des millions de migrants et de criminels non contrôlés. "Ils ont annihilé les fondements de notre nation." Trump a également avancé la déclaration farfelue que les migrants consomment des animaux domestiques, en déclarant : "À Springfield, ils dévorent les chiens - les personnes entrant dans le pays - ils mangent les chats et les chiens des résidents", sans fournir aucune preuve.

Proposition inhabituelle

Harris a accusé Trump de soutenir les allègements fiscaux pour les riches et d'ignorer les citoyens ordinaires. Elle a défié le public à assister à l'un des rassemblements de Trump. "Je vais faire quelque chose d'étrange et vous demander d'assister à l'un des rassemblements de Donald Trump", a-t-elle déclaré à la foule. Là-bas, ils entendraient des déclarations absurdes, comme les éoliennes causant le cancer. "Le seul sujet qu'il n'abordera pas, c'est vous", a affirmé Harris. Trump n'a pas de plans pour le peuple, a-t-elle affirmé. Trump a répliqué en affirmant que personne n'assiste aux événements de campagne de Harris.

Trump a accusé Harris de ne pas avoir de plan économique et d'embrasser le marxisme. "Elle a détruit notre pays avec une politique de fou", a déclaré l'ancien Président américain. Ils se sont mutuellement accusés de mentir à plusieurs reprises. Harris a critiqué Trump pour se reposer sur le même refrain usé et propager "une montagne de mensonges, de plaintes et d'insultes". Les Américains en ont assez, a-t-elle déclaré, en exhortant constamment le pays à entamer un nouveau départ, à regarder vers l'avenir et à se concentrer sur les besoins du peuple américain.

Harris a également mentionné ses voyages à l'étranger en tant que vice-présidente, ayant rencontré des moqueries de la part de chefs d'État et d'officiers militaires qui avaient collaboré avec les républicains. "Et ils disent : Vous êtes une honte."

Le débat, organisé par le diffuseur ABC, était un test pour Harris. Avec seulement quelques semaines en poste en tant que candidate démocrate, la femme de 59 ans avait principalement été présente à des événements de campagne planifiés avec des présentations contrôlées. Dans le débat contre Trump, elle devait faire ses preuves sans script.

Cependant, Trump avait participé à de nombreux débats télévisés, notamment lors de ses campagnes en 2016 et 2020. Il était sorti vainqueur de son dernier affrontement télévisé avec Biden, qui avait finalement quitté la course à la présidence en raison de sa piètre performance, laissant Harris prendre sa place.

Le lieu

Le débat a été diffusé en direct depuis un studio sans public à Philadelphie, la plus grande ville de l'État contesté de Pennsylvanie. Ni fiches ni contact avec leurs équipes respectives n'étaient autorisés pendant le débat ; le micro du locuteur qui ne parlait pas était coupé.

Course serrée

Harris et Trump sont au coude à coude dans les sondages d'opinion, tous deux cherchant à conquérir les électeurs indécis. Selon un récent sondage, 28 % des répondants étaient incertains quant à Harris, contre 9 % pour Trump. Alors que la plupart des Américains ont une idée claire de ce à quoi s'attendre du républicain, Harris et ses positions sont beaucoup moins familières. During the debate, she tried to outline her policy goals, including her signature issue of abortion. "The government, and certainly Donald Trump, should not dictate what a woman does with her body," Harris declared, promising to enshrine the right to abortion into law if elected. However, Harris would require a concurrent majority in Congress to achieve this.

Several foreign policy topics - the Middle East, Ukraine, China, Afghanistan - were also discussed, with both candidates chiefly reiterating their known positions.

No Further TV Debate Anticipated

There had been much speculation about the debate's date prior to the event. As of now, no subsequent televised debate between the two has been scheduled. However, a television debate between the two vice-presidential candidates, Tim Walz and J.D. Vance, for the Democrats and Republicans, is scheduled for October 1 (local time).

In response to Harris' criticism of his administration's performance, Donald Trump contested, "Despite what Donald Trump says, our economy was strong before the pandemic and has started to recover."

During the debate, when discussing policy proposals, Harris highlighted, "Unlike Donald Trump, my administration will prioritize investments in renewable energy and create millions of green jobs."

