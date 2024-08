- Fabrication illégale de cigarettes: potentiellement emprisonnée pour près de cinq ans

Directeur de l'usine clandestine de cigarettes à Brilon condamné à 4,5 ans de prison

Le responsable d'un site de production de cigarettes non autorisé à Brilon, dans le Sauerland, a écopé d'une peine de 4,5 ans de prison. Le quinquagénaire a reconnu son rôle dans la création et la distribution de jusqu'à 2,4 millions de cigarettes de contrebande et non taxées par jour. L'évasion fiscale s'élevait à environ 13 millions d'euros entre juin 2023 et novembre 2023, selon le verdict du tribunal régional de Bochum. Deux autres personnes ont été condamnées à 30 et 33 mois de prison chacune.

L'usine clandestine de cigarettes a été découverte lors d'une opération de recherche le 6 novembre 2022. Plus de 26 millions de cigarettes et de grandes quantités de déchets de tabac ont été saisies. Selon le verdict, ces produits étaient destinés au marché illicite en Allemagne et en Europe. "Il s'agit d'un crime dans sa forme la plus élémentaire", a déclaré le juge Markus van den Hövel lors de la sentence.

Information de Pologne

Selon les procès-verbaux, les premières indications de production illégale sont venues des autorités polonaises. Les suspects allemands âgés de 38 à 53 ans ont témoigné lors du procès. Les verdicts concernent l'évasion et la fraude fiscale. Deux des trois verdicts sont toujours en suspens. Selon l'accusation, douze autres suspects ont déjà été condamnés à des peines avec sursis dans des procès antérieurs.

Les autorités polonaises ont fourni les premières informations qui ont conduit à la découverte de l'usine clandestine de cigarettes, capable de produire de grandes quantités de produits de tabac non capsulés. Les marchandises illégales étaient destinées aux marchés allemand et européen, contournant les réglementations fiscales et entraînant une perte financière importante.

Lire aussi: