- Fabio Stassi obtient le prix Hermann-Kesten décerné par le PEN Centre

Pour son engagement en faveur de la démocratie, l'auteur italien de 62 ans Fabio Stassi recevra cette année le prix Hermann Kesten décerné par le PEN Center Allemagne. Cette annonce a été faite par le centre, basé à Darmstadt. Le vice-président du PEN, Najem Wali, a expliqué le choix en célébrant la "brave résistance" de Stassi "contre les tendances néofascistes en Italie". La cérémonie de remise du prix aura lieu le 14 novembre au Théâtre d'État de Darmstadt.

Le prix, doté de 20 000 euros, récompense les personnes qui défendent, soutiennent et sont emprisonnées en raison d'écrivains persécutés, selon le PEN Center Allemagne. Il est soutenu par le ministère hessois de la Science et de l'Art. Parmi les précédents lauréats figurent Günter Grass, Anna Politkovskaya, Liu Xiaobo et Can Dündar.

Par ailleurs, un prix de soutien sera également décerné. Le prix de soutien Kesten, décerné tous les deux ans, honore la revue littéraire internationale "Words Without Borders". D'une valeur de 5 000 euros, il récompense les institutions ou organisations qui soutiennent les écrivains emprisonnés. "Words Without Borders" offre un accès à la littérature du monde entier aux lecteurs anglophones.

Le PEN représente les Poètes, Essaisistes, Novelistes. Cette association d'écrivains, créée il y a 100 ans, promeut la littérature, la liberté d'expression et la compréhension internationale.

