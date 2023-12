Faits marquants de l'histoire

F1 : Nico Rosberg remporte le titre mondial lors d'une finale tendue du GP d'Abou Dhabi

Rosberg remporte son premier titre mondial en F1 à Abu Dhabi

La saison record se joue lors du dernier GP

Rosberg, qui devait terminer sur le podium pour garantir son premier titre de champion du monde des pilotes et priver son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton, est arrivé deuxième derrière le Britannique lors d'une fin de course tendue sur le circuit de Yas Marina, dimanche.

Hamilton avait laissé entendre avant la course que ses chances de renverser les 12 points d'avance de Rosberg à l'approche d'Abu Dhabi étaient "plutôt impossibles" et cela s'est avéré, mais le triple champion du monde a essayé jusqu'à la fin.

En tête de la course du début à la fin, Hamilton a ralenti le rythme dans les dernières étapes, contre la volonté de son équipe Mercedes, permettant à un groupe de chasseurs mené par Sebastian Vettel et Max Verstappen de rattraper Rosberg, deuxième.

Hamilton avait besoin que son grand rival termine quatrième ou plus bas pour qu'il conserve son titre, mais Rosberg a tenu bon - repoussant un Vettel qui avançait dans les trois derniers tours de la course avec Max Verstappen de Red Bull non loin derrière en quatrième position.

Pour Rosberg, qui a joué les seconds rôles derrière Hamilton au cours des deux dernières saisons, un premier titre mondial était une riche récompense pour sa persévérance.

L'Allemand a remporté les quatre premières courses de la saison pour prendre 43 points d'avance sur Hamilton, avant que le Britannique ne revienne à la charge - au moment de la pause estivale, Hamilton avait transformé ce déficit en une avance de 19 points.

Lorsque les pilotes sont revenus pour la deuxième partie en septembre, Rosberg a été le plus rapide, remportant les trois premières courses puis le Grand Prix du Japon pour se rapprocher du titre, mais Hamilton a fait une vaillante remontée en remportant les quatre dernières courses de la saison.

L'histoire de la saison 2016 de F1

Rosberg a célébré le podium, mais il a aussi ressenti un soulagement palpable en pensant à imiter son père, Keke Rosberg, qui a remporté son seul titre mondial en 1982.

"Ces derniers tours n'ont pas été agréables", a déclaré Rosberg avant de rendre hommage à sa femme Vivian et à sa fille Alaia, âgée d'un an, pour leur soutien.

"Je suis très, très fier d'avoir accompli le même exploit que mon père - ce sera passionnant de le voir", a-t-il ajouté.

Seule une autre famille de F1 peut se vanter d'avoir un père et un fils champions du monde : en 1996, le Britannique Damon Hill a suivi les traces de son père Graham, double champion du monde (1962 et 1968).

Phénoménal

Pour Rosberg, il s'agissait également d'un moment à savourer après des années de second rang par rapport à Hamilton, qui remontent à leur enfance passée à faire du karting.

"J'ai toujours couru contre lui et il a toujours réussi à m'écarter du titre, même lorsque nous étions petits en karting", a déclaré Rosberg aux journalistes.

"C'est un pilote extraordinaire et l'un des meilleurs de l'histoire. C'est incroyablement spécial de le battre parce que son niveau est si élevé et cela rend (le titre mondial) tellement plus satisfaisant ... et je lui ai enlevé le championnat du monde. C'est tout simplement phénoménal.

Hamilton, quant à lui, a défendu sa tactique de ne pas toujours courir à pleine vitesse lors de la course décisive de dimanche.

"J'ai essayé de m'aider moi-même parce que je n'avais pas d'aide ailleurs", a déclaré Hamilton aux journalistes.

"Heureusement, je n'ai pas mis Nico ou qui que ce soit en danger, je n'ai pas causé de dommages à l'équipe - nous avons quand même obtenu un doublé - donc tout le monde devrait être content et je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu dans les limites du raisonnable.

Bien que le Britannique n'ait pas remporté le titre, il a fini avec 10 victoires contre 9 pour Rosberg en 2016, ce qui porte le total de sa carrière à 53 victoires, juste derrière Michael Schumacher (91).

Button et Massa s'inclinent

Jenson Button, qui participait à son 305e et probablement dernier Grand Prix, n'a pas connu une fin de conte de fées.

Une défaillance de la suspension avant droite en début de course a mis fin à la course du pilote McLaren au 12e tour, tirant le rideau sur la longue et brillante carrière du champion du monde 2009 en F1.

"J'ai eu une défaillance à l'avant droit. C'est tellement inhabituel pour nous d'avoir une défaillance. Mais je m'en fiche un peu. Cela ne change en rien mon sentiment sur la fin de ma carrière. Je suis très satisfait", a déclaré Button à la chaîne britannique Channel 4 après son abandon.

Le Brésilien Felipe Massa, quant à lui, a connu une journée un peu plus faste en terminant neuvième de sa 250e et dernière course de F1.

