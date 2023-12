Faits marquants de l'histoire

F1 : Le titre de Vettel s'envole après une panne de bougie d'allumage à Suzuka

Le défi de Vettel en F1 en 2017 s'estompe rapidement

Hamilton prend 59 points d'avance sur le titre

Le Britannique peut remporter le titre des pilotes au GP des États-Unis

Mais il s'avère que même la marque la plus prisée du sport automobile souffre de mésaventures banales, comme la panne de bougie d'allumage.

Ferrari a repéré le problème sur la voiture de Sebastian Vettel quelques minutes avant la course de dimanche, mais les tentatives frénétiques de changer la bougie incriminée sur la grille ont échoué et, six tours après le début de la course, le pilote allemand a abandonné.

C'est le dernier coup dur porté aux chances de titre de Vettel, alors que Lewis Hamilton, de Mercedes, a remporté le drapeau à damier à Suzuka et a porté son avance au championnat à 59 points, à quatre courses de la fin.

La défaillance de Vettel fait suite à celle de son coéquipier Kimi Raikkonen au Grand Prix de Malaisie le week-end précédent. Pendant deux semaines consécutives, les mécaniciens de Ferrari ont fait des pieds et des mains pour réparer la voiture de leur pilote sur la grille.

Et n'oublions pas les calamités de Singapour, où les deux Ferrari se sont percutées de manière spectaculaire et ont quitté la course sous les feux du Marina Bay Street Circuit.

Grand Prix de Singapour : le cauchemar de Ferrari offre une victoire de rêve à Hamilton

L'équipe reste très discrète sur les problèmes rencontrés à Suzuka. Le directeur de l'équipe, Maurizio Arrivabene, a refusé de parler aux médias après la course au Japon et n'est pas entré dans les détails dans les commentaires publiés sur le site officiel de Ferrari.

Pendant ce temps, les déclarations publiques de Vettel se sont concentrées sur son désir de "protéger" l'équipe après son dernier échec.

"Il est normal d'être critique, surtout si les choses tournent mal, cela fait partie de notre travail", a déclaré Vettel aux journalistes.

"Je pense que je dois protéger (l'équipe) - nous avons fait un travail incroyable jusqu'à présent. C'est évidemment dommage pour les deux dernières courses avec les problèmes de fiabilité, mais vous savez, c'est comme ça parfois. Bien sûr, cela fait mal et nous sommes tous déçus", a-t-il ajouté.

"Mais maintenant, nous devons revenir, nous reposer et nous lancer à fond dans les quatre dernières courses pour voir ce qui se passera.

Ferrari a remporté le titre des pilotes pour la dernière fois en 2007 - Kimi Raikkonen a battu Hamilton d'un seul point - et une décennie plus tard, les premiers signes de la saison 2017 avaient été si prometteurs pour l'équipe italienne.

Hamilton a distancé Vettel de 14 points avant la pause estivale après le Grand Prix de Hongrie, mais même "à fond" ne sera probablement pas suffisant pour sauver un championnat qui, il y a seulement cinq semaines, était à perdre pour Vettel.

La combinaison du manque de fiabilité de Ferrari et de la résurgence de Lewis Hamilton a fait de Vettel le favori et l'outsider d'un cinquième titre mondial.

Depuis son retour de la pause estivale, Hamilton a accumulé 118 points (quatre victoires et une deuxième place), tandis que Vettel n'en a récolté qu'un maigre 45.

Si Hamilton remporte le Grand Prix des États-Unis (le 22 octobre) et que Vettel termine à moins de la cinquième place, le championnat sera terminé et l'attente pour Ferrari se poursuivra.

"C'est assez incroyable... nous en sommes là", a déclaré Hamilton, interrogé sur la course au titre et sur les difficultés de Ferrari.

"J'étais excité à l'idée de faire une bonne course avec Sebastian ici, comme je l'avais fait lors de la dernière course, mais il a été incroyablement malheureux.

"Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir - 100 points, c'est beaucoup de points. Tout peut arriver dans la vie, donc je dois juste garder la tête baissée et j'espère continuer à faire des performances comme ça".

Pour Ferrari et Vettel, il s'agira de garder la tête haute.

