Faits marquants

F1 : Le Grand Prix de France revient en 2018 après 10 ans d'absence

Le Grand Prix de France sera de retour en 2018

Le circuit Paul Ricard a accueilli la F1 pour la dernière fois en 1990

Le dernier GP de France s'est déroulé à Magny-Cours en 2008.

Christian Estrosi, président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé lundi un accord de cinq ans pour le retour de la F1 sur le circuit Paul Ricard, près de Marseille, dans le sud de la France.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Paris, M. Estrosi a salué ce retour comme un important moteur de "développement économique et touristique" pour la région, ajoutant que la course se tiendrait "à l'été 2018".

M. Estrosi a indiqué qu'un audit indépendant réalisé par le cabinet de consultants Deloitte avait estimé le coût de l'organisation de la course à 30 millions d'euros (32 millions de dollars), a rapporté l'AFP.

Le dernier Grand Prix de France s'est déroulé à Magny-Cours en 2008, avec Felipe Massa, récemment retraité, qui a remporté le drapeau à damier.

Le circuit Paul Ricard, également connu sous le nom de Le Castellet, a accueilli une course de F1 pour la dernière fois en 1990.

Le pilote de F1 français Romain Grosjean a déclaré qu'il était "super content pour les fans français". Le pilote de 30 ans, qui a couru pour l'équipe américaine Haas F1 en 2016, a également posté un message vidéo sur son compte Twitter officiel.

Le Grand Prix de France a été organisé pour la première fois à Reims en 1950. Le Paul Ricard a accueilli 14 courses de F1 entre 1971 et 1990, avant que Magny Cours ne devienne le circuit préféré.

Michael Schumacher détient le record du plus grand nombre de victoires au GP de France avec huit, tandis que le quadruple champion du monde et favori local Alain Prost a remporté six fois la victoire entre 1981 et 1993.

Ces dernières années, le Paul Ricard a été utilisé pour les essais de F1, les équipes s'y étant rendues en janvier dernier pour tester les pneus par temps de pluie de Pirelli, le fournisseur officiel de pneus de la discipline.

Les courses européennes - largement considérées comme le cœur du sport - ont été mises sous pression par les patrons de la F1 qui ont augmenté le nombre de courses se déroulant en Asie.

Le Grand Prix d'Autriche est revenu au calendrier en 2014 après 10 ans d'absence et le Grand Prix d'Allemagne a également été rétabli pour la saison 2016, bien qu'il ait été supprimé pour 2017.

Monza, qui accueille le Grand Prix d'Italie, a assuré son avenir à court terme à la fin du mois de novembre, en signant un nouvel accord de trois ans avec le grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, pour conserver le circuit historique qui a accueilli plus de courses de F1 (66) que n'importe quel autre circuit.

