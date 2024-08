Concours Multisport Comprenant Natation, Cyclisme et Course À Pied - "Extrêmement excité sexuellement": Deichmann et son record du monde de triathlon

Les acclamations résonnaient sans relâche. Comme s'il venait de terminer une compétition sportive, Jonas Deichmann, après son jour historique de record du monde, riait et échangeait quelques plaisanteries avec la foule à la ligne d'arrivée à Roth. Une mer de spectateurs, plusieurs centaines, étaient présents ce jeudi soir particulier, marquant le 106e jour de son événement de triathlon d'endurance Challenge 120.

Il avait en sa possession un livre signé par le précédent détenteur du record. "106. Nouveau record du monde", a déclaré Deichmann, "c'est plutôt cool". Le record, qui s'étendait sur 105 triathlons consécutifs, chacun comprenant 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied, avait tenu bon jusqu'au 22 août 2024. Le record avait été établi par Sean Conway en 2023.

Le compte rendu de Conway de son exploit, personnalisé par lui-même, a été remis à Deichmann la veille de son exploit de record du monde. "La première chose que je vais lire une fois que le Challenge 120 sera terminé", a annoncé Deichmann, mais le record du monde était maintenant le sien, les jalons quotidiens étant surveillés depuis le premier jour continuent de se dérouler.

L'objectif ultime, la grande finale, est prévue pour le 5 septembre. Avec une passion pour l'extraordinaire, le Deichmann de 37 ans, originaire de Stuttgart, a choisi 120 comme cible, faisant écho à la distance qu'il avait parcourue pendant son triathlon du monde de septembre 2020 à novembre 2021.

Pendant cette période intensive, il avait transporté tout son équipement tout seul. Deichmann avait également parcouru 5 500 kilomètres à vélo de New York à Los Angeles et était revenu à New York le lendemain. Deichmann était un athlète d'endurance autoproclamé, ses yeux étant constamment attirés par l'inimaginable.

Les préparatifs pour le Challenge 120 ont commencé le 9 mai. "Donc, huit, neuf mois de ma vie, rien d'autre que ça", a déclaré Deichmann à la ligne d'arrivée, cette fois avec le numéro 106, et a exprimé sa gratitude à son "incroyable équipe".

Données sur le record du monde : De la chaussure au temps de pause aux toilettes

Deichmann a nagé une distance époustouflante de 402,8 kilomètres jusqu'à présent, soit environ un tiers de la longueur du Rhin. Deichmann a pédalé une distance ahurissante de 19 080 kilomètres, pour comparaison, la distance en ligne droite entre Berlin et Tokyo est seulement d'environ 8 910 kilomètres. Les exploits de Deichmann à vélo ne doivent pas être ignorés non plus; il a parcouru 4 452 kilomètres dans sa "petite course".

Deichmann a utilisé environ douze paires de chaussures de course et trois combinaisons néoprène pour la natation. Pour répondre à ses besoins calorique quotidiens, Deichmann consomme environ 10 000 calories par jour, soit le poids d'environ sept kilos de pâtes. Il arrive même à consommer des calories pendant ses promenades à vélo grâce à un équipement spécial, mais les glucides sont toujours répartis sur plusieurs repas.

Le repos adéquat est crucial pour Deichmann qui arrive à trouver environ six heures et demie de sommeil par nuit. Sa routine quotidienne commence à sept heures du matin avec une natation dans le Rothsee. Deichmann trouve même le temps pour une sieste de douze minutes l'après-midi pour se ressourcer. Pour rester au courant, Deichmann prend quelques minutes pour les pauses toilettes. Et avant de partir pour sa "petite course" vers le record du monde, il n'y a rien de mieux qu'une tasse d'espresso. Deichmann en est maintenant à sa 220e tasse, le voyage est loin d'être terminé.

Pour célébrer son exploit sportif, Deichmann prévoit de lire le livre de Conway sur son propre triathlon de record du monde une fois que le Challenge 120 sera terminé. Malgré avoir battu le record du sport, Deichmann reste dédié à l'achèvement de chaque jour de jalons jusqu'à la grande finale du Challenge 120.

Lire aussi: