- "Extrêmement difficile": la femme de Tim Walz parle de l'intervention médicale souhaitée par son enfant

"Tim Walz" est en train de gagner beaucoup de sympathie en tant que possible candidat à la vice-présidence aux États-Unis. Le gouverneur du Minnesota suscite constamment des émotions chez les Américains avec ses histoires touchantes. Sa femme, Gwen Walz, a récemment beaucoup parlé d'un sujet que Tim avait brièvement abordé lors de sa campagne : leur désir de longue date d'avoir des enfants qui est resté insatisfait.

"Comme de nombreuses familles à travers le pays, Tim et moi avons essayé pendant des années d'avoir une famille grâce aux traitements de fertilité", a révélé la femme de 58 ans. Elle et Tim Walz sont mariés depuis 30 ans et ont deux enfants ensemble. Leur fille Hope est née en janvier 2001 et leur fils Gus les a rejoints en octobre 2006. Cependant, leur parcours a été personnel et difficile.

Tim Walz et sa moitié ont caché leur lutte

"Comme c'est souvent le cas pour ceux qui traversent cette épreuve, nous l'avons gardé secret à l'époque - même nos proches les plus chers ignoraient les détails", a-t-elle révélé. La seule personne qui comprenait vraiment leur situation était une voisine. "Elle était infirmière et m'aidait avec les injections nécessaires pour le processus de insémination. Je me dépêchais de rentrer de l'école et elle m'administrait les injections pour respecter notre planning", a décrit l ancienne enseignante sa vie à l'époque.

Elle raconte maintenant son histoire de "peur, de détresse et de désir qui vous transperce l'âme" pour offrir du réconfort à d'autres familles. Sa décision de partager ouvertement son histoire est intervenue après la proposition de interdire l'insémination artificielle en Alabama et la restriction d'y accéder.

"Le moment et la manière d'avoir une famille sont une liberté fondamentale dans ce pays. Le fait qu'ils ciblent la capacité des familles à procréer montre vraiment la nature des Républicains et montre jusqu'où ils sont prêts à aller pour limiter les libertés", a déclaré Tim Walz.

Les femmes de tout le pays peuvent s'identifier à la lutte de Tim et de sa femme, car elles ont également rencontré des obstacles similaires dans leur quête d'une famille. La décision de Gwen Walz de partager son histoire personnelle est inspirante et sert de rappel de l'importance de l'empathie et du soutien pour les familles qui luttent contre l'infertilité.

