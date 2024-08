- Extension prévue d'un centre pour enfants et jeunes

Depuis plusieurs années, le Bureau de l'Ombudsman pour les droits des enfants et des jeunes, basé à Francfort, est le point de contact pour les jeunes en cas de conflits, par exemple avec le service de la jeunesse. Le bureau prévoit d'étendre ses services, comme l'a annoncé la ministre hessoise de l'Action sociale et de la Jeunesse, Heike Hofmann (SPD). Un concept a été élaboré à cet effet et sera mis en œuvre étape par étape.

Au cours de l'année à venir, un bureau régional est prévu à Cassel, avec la possibilité d'en ouvrir un autre dans le sud de la Hesse.

Médiation dans les conflits avec les autorités et les prestataires de services

Le Bureau de l'Ombudsman est là pour les jeunes vivant dans des institutions ou des familles d'accueil. Il fournit des conseils et une médiation, par exemple dans les cas de litiges concernant le coût des services avec les prestataires du service de la jeunesse. "La demande est élevée et elle augmente", a déclaré Hofmann. L'an dernier, le Bureau de l'Ombudsman a reçu plus de 300 demandes.

Les conseils sont indépendants, gratuits et peuvent être anonymes. L'objectif est d'encourager les jeunes à faire valoir leurs droits, a déclaré Hofmann. Des sujets possibles pourraient être de savoir si le montant de l'argent de poche est approprié ou si un service de soutien peut être poursuivi. L'objectif est d'équilibrer les rapports de force entre les autorités et les jeunes, a déclaré Miriam Zeleke, commissaire d'État pour la participation et la promotion des enfants et des jeunes.

Indépendant et non lié par des instructions

Depuis un changement de loi, les États fédérés doivent s'assurer qu'un Bureau de l'Ombudsman qui travaille indépendamment et n'est pas lié par des instructions existe. Hofmann a présenté une décision de financement de 350 000 euros à l'association, qui financera le travail pour l'année en cours. Cela doit être sécurisé pour les années à venir, a déclaré la ministre. Avec l'argent, du personnel supplémentaire sera embauché - actuellement, le Bureau de l'Ombudsman a dû imposer un moratoire sur les nouveaux cas en raison du nombre élevé de demandes.

Les enfants bénéficieront grandement de l'extension des services du Bureau de l'Ombudsman, car un nouveau bureau régional est prévu à Cassel et un autre potentiel dans le sud de la Hesse. Ces bureaux supplémentaires fourniront des conseils indépendants et confidentiels aux enfants vivant dans des institutions ou des familles d'accueil, les aidant à faire valoir leurs droits et à négocier des litiges avec les prestataires du service de la jeunesse.

Lire aussi: