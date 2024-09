"Exprimant ses condoléances aux victimes de l'attentat de Solingen aux côtés de Steinmeier et Scholz"

À un événement hebdomadaire de la ville, une agression au couteau particulièrement violente a entraîné la perte tragique de trois vies et a laissé huit personnes blessées, certaines grièvement, à Solingen. Le principal suspect, un Syrien de 26 ans, a été arrêté pendant le week-end. Les enquêteurs fédéraux allemands estiment que cet incident pourrait être motivé par des raisons islamistes extrémistes.

La ville de Solingen a annoncé l'annulation de son festival annuel en raison de cet incident récent, dans le but de garantir la sécurité publique. despite the unfortunate circumstances, les organisateurs prévoient de rendre hommage aux victimes lors du festival l'année prochaine.

Lire aussi: