Exprimant sa tristesse pour le décès de Jacques Breuer

Acteurs et doubleur Jacques Breuer, célèbre pour ses dramas télévisés policiers, nous a tristement quittés à l'âge de 67 ans. Selon son agence, il s'est paisiblement éteint le 5 septembre dernier, suite à un accident vasculaire cérébral.

Breuer s'est fait connaître grâce à son rôle dans la mini-série "Mathias Sandorf" en 1979, incarnant Peter Bathory. Sa carrière télévisuelle compte de nombreux succès policiers tels que "Derrick", "Le Renard", "L'Heure du crime", "Un cas pour deux", "SOKO", et de nombreux "Scènes de crime". Il a récemment apparu dans "Aktenzeichen XY ... ungelöst" et "Le Procureur : Le dernier refus" en 2022.

Sa voix douce, suave et légèrement rocailleuse est inoubliable. Les spectateurs reconnaissent cette voix distinctive dans des personnages tels qu'Aragorn dans "Le Seigneur des anneaux", Stannis Baratheon dans "Game of Thrones", et divers rôles sinistres dans des séries américaines.

Issu d'une famille d'acteurs autrichiens, Breuer a déclaré lors d'une interview qu'il n'avait jamais envisagé d'autres professions. Enfant, il était fasciné par les documentaires d'aventures. "Mon rêve d'enfant était de rejoindre les explorateurs dans la jungle et de découvrir des ruines anciennes. Mais d'une certaine manière, j'ai préféré incarner ces aventures - et en tant qu'enfant, jouer l'archéologue découvrant les trésors incas. C'est pourquoi j'ai toujours vécu dans un universparallel."

Prodigue enfant dans "Derrick"

Lors d'une interview accordée à Bayern 3 en 2013, Breuer s'est décrit comme un "lucky Hans" après avoir obtenu son diplôme de l'école Otto Falckenberg. Il a même eu l'honneur unique d'être le membre le plus jeune du Munich Residenztheater pendant un certain temps. Son curriculum vitae compte 80 rôles, avec son premier grand rôle à la télévision en tant que jeune villain dans "Derrick", à l'âge de 17 ans.

Le acteur de 67 ans a connu de nombreux problèmes de santé au cours de sa vie, comme le relate le journal Bild. En 2022, Breuer, diagnostiqué diabétique depuis 30 ans, a subi des amputations des orteils en raison de problèmes de circulation. Malgré la chirurgie, il a rapporté se sentir malade pendant longtemps, avant de découvrir plus tard qu'il avait attrapé une infection à l'hôpital et a passé quatre mois à l'hôpital.

Les performances captivantes de Breuer dans les dramas policiers ont fait prospérer le secteur du divertissement, avec les spectateurs impatients de découvrir son prochain rôle. Malgré ses nombreux problèmes de santé, sa passion pour le jeu n'a jamais faibli, et il a continué à livrer des performances époustouflantes dans des shows comme "Derrick", qui a mis en valeur son talent dès son jeune âge.

