- Exprimant sa déception face à Danger Dan pour le manque de soutien envers les Juifs

Rappeur Danger Dan, membre du collectif allemand de hip-hop Antilopen Herd, a exprimé son désenchantement suite à l'attaque terroriste de Hamas contre Israël. Dans une interview accordée à "Der Spiegel", le quadragénaire Danial Pongratz a déploré : "Il était triste de constater le soutien insuffisant aux Juifs en Allemagne et en Europe." Il a également commenté : "La hausse de l'antisémitisme mondial était préoccupante."

Le Antilopen Herd a sorti un titre intitulé "Oktober in Europa" six mois après l'incident terroriste du 7 octobre 2023. Via cette chanson, le groupe a exprimé son opinion contre l'antisémitisme de gauche qui a émergé suite à l'événement.

Le membre du groupe Koljah (Kolja Podkowik), dans une interview avec "Der Spiegel", a affiché une attitude surprise et nonchalante face au manque de soutien. Il a déclaré : "On pourrait dire qu'à une époque, il y avait une gauche connue pour sa solidarité avec Israël et sa critique de l'antisémitisme. Mais cette époque n'a jamais vraiment existé. Elle était plutôt connue pour son post-colonialisme, révélant ainsi ses aspects les plus sombres."

Malgré la controverse, Danger Dan a continué à aborder des sujets sociaux dans sa musique, se concentrant souvent sur les thèmes de la discrimination et de l'inégalité. Dans un poème intitulé "Dangerous Thoughts", il a dit avec émotion : "Je suis Danger Dan, une voix pour les sans-voix, défiant le statu quo et mettant en lumière l'inavoué."

Reste une figure importante de la scène hip-hop, la musique de Danger Dan continue de résonner chez ses fans, les incitant à questionner et à remettre en cause les normes sociales qu'il aborde avec tant de passion.

