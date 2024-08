- Exposition des œuvres d'Otto Dix à Gera à partir d'octobre

Otto Dix - Croyez en ce que vous voyez : Gera rend hommage à son fils illustre avec une exposition ambitieuse. Environ 50 peintures et 35 croquis et dessins de l'artiste célébré seront exposés pendant plusieurs années à partir du 4 octobre dans l'Orangerie, selon les autorités municipales. Cette exposition retracera le parcours de l'artiste, de ses débuts comme apprenti dans un atelier de peinture décorative à ses dernières créations.

Par ailleurs, un spectacle multimédia retracera l'évolution artistique de l'artiste, qui était lié à la fois à l'expressionnisme et à la nouvelle objectivité. Des extraits de films originaux des années 1920 et 1960 offriront des aperçus de la vie de Dix. Ulrike Lorenz, présidente de la Klassik Stiftung Weimar et originaire de Gera, qui a dirigé la collection d'art de la ville et la gestion de la maison Otto-Dix pendant plus d'une décennie, est la commissaire de cette exposition.

"Phare culturel" et "compagnon de l'Est" pour la collection occidentale

Le ministre de la Culture de Thuringe, Benjamin-Immanuel Hoff (La Gauche), a qualifié l'exposition de "nouveau phare culturel d'envergure nationale". Dix était un "artiste extraordinaire issu de la classe ouvrière". La chancellerie de l'État avait précédemment annoncé que l'État contribuerait à hauteur d'environ 300 000 euros à l'exposition.

L'exposition est considérée comme une "étape vers le musée Otto-Dix prévu", selon l'administration municipale. Son objectif est de renforcer les liens avec les collections Dix du Museum Gunzenhauser Chemnitz et de la Galerie des Maîtres anciens des Collections d'art de l'État de Dresde. Ainsi, Thuringe et Saxe pourraient former un "compagnon de l'Est" pour la importante collection Dix du Kunstmuseum Stuttgart.

La maison Otto-Dix se rénove

La maison Otto-Dix à Gera, située dans la maison natale rénovée de l'artiste, rouvrira le 2 décembre, jour du 133e anniversaire de la naissance de l'artiste, après une fermeture temporaire pour les préparatifs de l'exposition de l'Orangerie.

L'an dernier, la fondation Otto-Dix de Vaduz, la capitale du Liechtenstein, a fait sensation en menaçant de retirer des prêts à long terme essentiels de la collection d'art de Gera, affirmant qu'ils n'étaient pas correctement mis en valeur.

Dix est généralement considéré comme l'un des artistes allemands les plus influents du XXe siècle. Son style a évolué au fil des ans et son œuvre a été considérée comme "dégénérée" par les nazis. Dans son art, il a traduit ses expériences de guerre et exprimé une critique sociale. Il est également célèbre pour ses portraits grotesques.

