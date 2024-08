- Exposition des œuvres de Thea Schleusner exposée dans quatre lieux différents à Wittenberg

Fierté de la ville natale, Thea Schleusner, peintre et illustratrice née en 1879 à Lutherstadt Wittenberg et décédée en 1964, est célébrée avec une importante exposition, « méga-exposition », qui se tiendra pendant plusieurs mois dans quatre lieux différents – l'Hôtel de Ville ancien, le Musée de l'Arsenal, la Fondation d'Art chrétien et la Fondation Cranach – jusqu'au 12 janvier 2025, selon les autorités municipales.

Plus de 280 œuvres issues de collections privées et environ 50 prêtées par des collections publiques seront présentées. Il s'agit de la première rétrospective complète de la carrière de Schleusner.

Intitulée « Une vie d'artiste : les mondes expressifs-symbolistes de Thea Schleusner », cette exposition est un projet de la Fondation Naser d'Art Rediscoveré, basée à Berlin. La fondation a pour objectif principal de maintenir dans l'actualité les artistes du XIXe et du début du XXe siècle et d'exposer leurs œuvres.

Selon la Fondation Naser, Schleusner a remarquablement recréé de nombreuses œuvres perdues pendant la guerre, en se basant sur des sources photographiques, pendant sa retraite. Au cours de sa carrière, Schleusner a oscillé entre l'expressionnisme, la nouvelle objectivité et le symbolisme. Son art était largement apprécié pour ses formes expressives uniques et sa palette de couleurs vives. Tout au long de sa vie, elle a été souvent commissionnée pour des portraits, peignant des figures éminentes comme Albert Einstein et Emil Nolde. Schleusner nous a quittés il y a 60 ans à Berlin.

