Revendications de l'Union à la Réunion sur l'Immigration

Venue de la Coalition, des demandes substantielles sont présentées à la réunion sur l'immigration de l'Union - tandis que le gouvernement fédéral émet un avertissement sur les attentes élevées. "Je préférerais plaider pour de la patience et ne pas fixer d'attentes élevées à l'avance," a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement, Christiane Hoffmann, à Berlin.

Position de la CDU

Le président de la CDU, Friedrich Merz, bien qu'il n'ait pas participé à la réunion, a réitéré lundi soir à Osnabrück les demandes d'une diminution substantielle de l'immigration en Allemagne. "Le véritable problème est la pression migratoire persistante et non contrôlée," a argumenté le chef de la faction de l'Union. "S'il n'y a pas d'accord demain, alors d'autres négociations sont inutiles," a-t-il déclaré.

Le président de la conférence des ministres-présidents, Boris Rhein (CDU) de Hesse, avait précédemment réclamé un "changement de politique migratoire" en le comparant à un "virage". Lundi, il a réitéré les demandes de l'Union : "Le gouvernement fédéral doit maintenir les contrôles frontaliers, rejeter constamment les candidats à la frontière, faire respecter les règles de Dublin au niveau européen, identifier plus de pays d'origine sûrs, et accélérer les procédures d'asile dans les pays tiers. Les expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie devraient être possibles, et la citoyenneté devrait être retirée aux criminels et aux individus nuisibles. Les installations d'expulsion et de détention devraient également être étendues."

Position de la BSW

Même la présidente de la BSW, Sahra Wagenknecht, plaide pour une position ferme sur l'immigration. "Au lieu de solutions temporaires, nous avons besoin d'une fin politique de la migration non contrôlée," a-t-elle déclaré au "Monde". "Celles et ceux déjà dans le pays mais rejetées perdent leur droit à l'aide." De plus, les individus entrant d'un pays tiers sûr n'ont pas droit à l'asile et n'ont pas droit aux services financés par les contribuables.

Proposition de la Coalition des Feux Tricolores

Du point de vue du gouvernement fédéral, les négociations sont basées sur le "paquet de sécurité" adopté la semaine dernière - une réponse à l'attaque au couteau de Solingen ayant entraîné trois morts. Il comprend des mesures axées sur trois domaines : une position plus ferme sur le rapatriement des demandeurs d'asile rejetés, une action plus forte contre le terrorisme islamique, et le renforcement de la loi sur les armes.

Parmi les mesures proposées figurent l'interdiction des demandeurs d'asile ayant des responsabilités en suspens dans un autre pays européen de recevoir des prestations en Allemagne (cas de Dublin), l'interdiction des couteaux à cran d'arrêt, et l'exclusion plus facile de la protection en Allemagne pour les migrants ayant commis un crime. De plus, un groupe de travail examinera les possibilités d'améliorer la procédure de Dublin, qui réglemente le renvoi des demandeurs d'asile aux États européens responsables.

Avertissement du Commissaire à l'Immigration

Le commissaire à l'immigration du gouvernement fédéral, Reem Alabali-Radovan, a mis en garde contre "un accent excessif sur le durcissement de la politique migratoire". Le "paquet de sécurité" vise à renforcer la protection contre le terrorisme, la violence et la criminalité, a déclaré le politique du SPD au réseau éditorial Allemagne (RND). "Il est important que cela se fasse sans préjugés et généralisations hâtives."

L'immigration et la sécurité intérieure relèvent de la compétence des États. Bien que l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF) traite les demandes d'asile, les offices d'immigration sont des autorités étatiques. Les expulsions sont également une préoccupation des États, bien que la police fédérale apporte son soutien à la mise en œuvre.

Le gouvernement cherche également à renforcer la collaboration entre le gouvernement fédéral et les États dans le cadre du paquet de sécurité. Un groupe de travail conjoint du gouvernement fédéral et des États examinera les opportunités d'amélioration de la procédure de Dublin, qui réglemente le renvoi des demandeurs d'asile à d'autres États européens responsables. Cela concerne l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être expulsé en Bulgarie.

Réunion Confidentielle Planifiée

Les participants à la réunion au ministère fédéral de l'Intérieur comprennent, pour le gouvernement fédéral, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP), et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts), ainsi que des représentants des factions de la coalition des feux tricolores. Pour la faction de l'Union, Thorsten Frei (CDU), responsable des affaires de la faction, est attendu, avec Hesse représentant le côté de l'Union pour les États, et la Basse-Saxe pour le côté SPD.

Le gouvernement ne prévoit pas de diffuser d'informations après la discussion. Une séance confidentielle est prévue.

