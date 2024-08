- Exportations d'armes approuvées pour une valeur supérieure à 1 milliard d'euros

Au cours des deux premiers trimestres, des exportations d'armes d'une valeur d'environ un milliard d'euros ont été approuvées en provenance de Schleswig-Holstein et d'environ 20 millions d'euros en provenance de Hambourg à destination de l'étranger.

Le total pour l'année en cours jusqu'à la fin juillet s'élève à environ 1,075 milliard d'euros pour Schleswig-Holstein et à environ 20,3 millions d'euros pour Hambourg, selon une réponse du ministère fédéral de l'Économie à une demande de la députée du Bundestag Sevim Dağdelen (BSW), obtenue par l'agence allemande de presse.

Dans l'État de la ville de Hambourg, seule une petite partie de cela concerne des armes militaires : la valeur est de 120 000 euros. Dans l'État voisin de Schleswig-Holstein, la plus grande partie des exportations approuvées, d'une valeur d'environ 892,3 millions d'euros, concerne des armes militaires. Le reste concerne d'autres biens militaires.

La Basse-Saxe est en tête

D'autres États fédéraux ont des chiffres beaucoup plus élevés. Pour l'État voisin de Basse-Saxe, un total d'environ 3,1 milliards d'euros est donné, et pour la Rhénanie-Palatinat environ 2 milliards d'euros. L'État voisin du nord de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en revanche, a des approbations d'exportation beaucoup plus faibles, d'environ 1,1 million d'euros.

Critique des exportations

Au total, le gouvernement fédéral a déjà approuvé des exportations d'une valeur de 7,9 milliards d'euros au cours des deux premiers trimestres - dont 5,6 milliards d'euros pour des armes militaires. La députée Sevim Dağdelen a critiqué : "Juste avant les élections d'État en Allemagne de l'Est, le gouvernement fédéral montre une fois de plus ses priorités politiques fatales avec des exportations d'armes records." Au lieu d'investir dans l'éducation, les infrastructures et la santé, on alimente les guerres dans le monde entier et on offre des armes à l'Ukraine.

Au sein du gouvernement fédéral, le ministre de l'Économie Robert Habeck, député des Verts, est responsable des exportations d'armes. Le ministère indique que les chiffres donnés sont provisoires.

