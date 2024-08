Explosions du Nord Stream: le rapport américain sur l'approbation de Kiev rejeté

Ces actions n'ont présenté aucun intérêt pratique pour l'Ukraine, a déclaré Podoliak à Kyiv, réitérant la position maintes fois exprimée par la direction ukrainienne selon laquelle l'Ukraine n'avait rien à voir avec les explosions des gazoducs entre la Russie et l'Allemagne.

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté mercredi, citant des cercles militaires ukrainiens, que les explosions avaient été approuvées au plus haut niveau du gouvernement ukrainien - initialement également par le président Volodymyr Zelensky.

L'action a été entreprise sous la direction du commandant en chef ukrainien de l'époque, Valeriy Zaluzhnyi. Le journal américain a également rapporté, citant "un officier impliqué et trois qui étaient au courant", que Zelensky avait initialement approuvé le plan. Après une intervention de l'agence de renseignement étrangère américaine CIA, il a ensuite ordonné un arrêt, que Zaluzhnyi a ignoré.

Jeudi, Podoliak a déclaré que l'implication de l'Ukraine dans l'action de sabotage aurait pu mettre fin au soutien des partenaires européens. Au lieu de cela, il est "clair" que Moscou avait des motifs pour la destruction des gazoducs. "La Russie était convaincue qu'il était nécessaire de discréditer l'Ukraine", a déclaré Podoliak.

Le Wall Street Journal a rapporté, contrairement aux déclarations de Podoliak, que l'idée du sabotage était née lors d'une réunion d'officiers et d'hommes d'affaires ukrainiens de haut rang en mai 2022, trois mois après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Selon le "WSJ", six personnes ont été directement impliquées dans la planification de l'action, qui a coûté environ 300 000 dollars et a été financéeprivément.

"Je ris toujours quand je lis les spéculations des médias sur une grande opération impliquant des agences de renseignement, des sous-marins et des satellites", a déclaré un officier cité par le WSJ. "Tout cela est né d'une soirée arrosée et de la détermination de fer d'un petit groupe de personnes qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur pays."

Lors des explosions sur les gazoducs en septembre 2022, Zelensky a demandé des explications à son chef d'armée de l'époque, selon trois officiers familiers des conversations. Zaluzhnyi aurait dit au chef de l'État qu'il était trop tard et qu'un échange avec l'équipe d'attaque n'était plus possible sans mettre en danger l'opération.

Zaluzhnyi aurait dit à Zelensky : "C'est comme un torpille - une fois que vous l'avez lancée contre l'ennemi, vous ne pouvez plus la rappeler."

Interrogé par le WSJ, l'actuel ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, Zaluzhnyi, a expliqué qu'il n'avait rien su d'une telle opération. Tout autre claim était une "provocation".

Mercredi, il a été révélé que le parquet fédéral allemand de Karlsruhe avait demandé le premier mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire de sabotage de Nord Stream en juin. Cela concernait un Ukrainien qui était censé avoir été impliqué dans les attaques suspectes.

Cet homme, qui résidait Previously en Pologne, a pu s'enfuir en Ukraine avant son arrestation au début juillet, selon les autorités judiciaires polonaises. Les enquêteurs allemands pensent qu'il était l'un des plongeurs qui ont placé les dispositifs explosifs sur les gazoducs Nord Stream.

L'Allemagne a bénéficié pendant des années de l'importation de gaz russe bon marché. Les deux gazoducs Nord Stream ont été construits pour le transport de gaz russe à travers la mer Baltique jusqu'en Allemagne, malgré les critiques massives de l'Ukraine, de Washington et des partenaires européens de l'UE de l'Est.

L'attaque de la Russie contre l'Ukraine a progressivement mis fin aux importations de gaz. Au moment des explosions, sept mois après le début de la guerre en Ukraine, elles n'étaient plus opérationnelles mais contenaient toujours du gaz. L'Allemagne est l'un des principaux soutiens et fournisseurs d'armes de l'Ukraine.

