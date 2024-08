- Explosions dans un incendie dans une caravane <unk> dommages de 250 000 €

Un incendie impliquant des caravanes, des camping-cars et une remorque de bateau dans un parking à Korntal-Münchingen (district de Ludwigsburg) a causé des dommages estimés à 250 000 euros. Selon les premières constatations, des bonbonnes de gaz à bord ont explosé, a déclaré un porte-parole de la police.

Les explosions ont pu être entendues de loin et une importante colonne de fumée était visible. La cause de l'incendie était initialement inconnue. Les quatre camping-cars étaientmostly completely burned out. Le toit d'une cabane de jardin sur une propriété adjacente a également été endommagé.

