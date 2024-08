Explosions à Kiev après une frappe aérienne russe - blessés dans la région de Koursk en Russie

Selon un rapport de l'AFP, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Kyiv. Au moins deux éclairs ont été aperçus dans le ciel nocturne. L'administration militaire de Kyiv a annoncé sur Telegram que les systèmes de défense aérienne de la ville avaient été activés pour repousser les attaques. Aucun décès ni dommage n'a été signalé pour l'instant.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, d'autres régions ukrainiennes ont également été touchées par des frappes aériennes russes. Il y a eu des attaques de drones dans cinq autres régions, a expliqué l'armée de l'air.

La Russie lance presque toutes les nuits des attaques massives de drones et de missiles sur les villes d'Ukraine. L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande depuis des semaines aux alliés de livrer rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne.

D'autres frappes aériennes russes étaient craintes en Ukraine en réponse à l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région frontalière de Kursk. Les autorités ukrainiennes ont évacué 20 000 personnes de la région de Sumy, frontalière de Kursk.

Les troupes russes et ukrainiennes se battent depuis cinq jours. Depuis le début de leur offensive mardi, l'armée ukrainienne a avancé de plusieurs dozens de kilomètres dans la région de Kursk, selon des observateurs indépendants. Le président Zelensky a parlé pour la première fois de l'offensive dans son discours du soir, en disant que Kyiv essaie de "déplacer la guerre sur le territoire russe".

Kyiv avait gardé le silence sur l'offensive pendant plusieurs jours, mais samedi soir, Zelensky a déclaré que le commandant en chef, Oleksandr Syrsky, avait "rapporté sur le front, nos actions et le déplacement de la guerre sur le territoire de l'agresseur". L'Ukraine démontre qu'elle est "en train d'obtenir justice et de mettre la pression sur l'agresseur". Les États-Unis, allié le plus proche de Kyiv, ont déclaré qu'ils n'avaient pas été briefés sur l'opération à l'avance.

Sur d'autres fronts, l'Ukraine a signalé le plus faible nombre d'"engagements" sur son territoire depuis le 10 juin samedi. Cela pourrait être interprété comme un signe que l'avancée dans Kursk soulage d'autres fronts où l'armée russe avait récemment augmenté la pression.

Face à l'avancée ukrainienne dans Kursk, les autorités locales ont évacué plus de 76 000 personnes vers des lieux sûrs. Des trains supplémentaires pour la capitale Moscou et de l'aide humanitaire pour la région frontalière ont été déployés. "La guerre est venue jusqu'à nous", a déclaré une femme à son arrivée à la gare de Moscou.

Entre-temps, 13 personnes ont été blessées dans la ville de Kursk lors d'une frappe aérienne ukrainienne dans la nuit de dimanche, selon le gouverneur régional Alexei Smirnov. Deux d'entre elles ont été grièvement blessées lorsque des débris d'un missile ukrainien abattu sont tombés sur un bâtiment.

Plus tôt, les autorités russes ont annoncé le début d'opérations anti-terroristes dans les trois régions frontalières de Belgorod, Bryansk et Kursk. Les forces de sécurité et l'armée ont été dotées de pouvoirs étendus. Les déplacements des citoyens sont limités, les véhicules peuvent être confisqués, les conversations téléphoniques peuvent être interceptées, et certaines zones peuvent être fermées. Le comité russe anti-terroriste a déclaré vendredi que l'Ukraine avait lancé une "tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans plusieurs régions de notre pays".

L'administration militaire de Kyiv a également annoncé qu'elle se préparait à des réponses potentielles aux attaques aériennes, suite à l'activation des systèmes de défense aérienne. La femme à la gare de Moscou a exprimé son inquiétude concernant les attaques aériennes accrues, citant les récents blessures de 13 personnes à Kursk.

Lire aussi: