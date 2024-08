- Explorez la frénésie du fitness: un examen de l'obsession de l'aérobie dans les années 1980

Ambiance festive, musique géniale et hanches qui se balancent : voici la recette pour l'aérobic. Des figures iconiques comme Tina Turner, Cher, Mick Jagger et Freddie Mercury se déhanchaient dans des justaucorps colorés pendant les années 1980. Cependant, la figure la plus iconique de la révolution du fitness à cette époque étaitnone autre que Jane Fonda, aujourd'hui âgée de 86 ans. Le documentaire Arte "Brûle, bébé, brûle ! - Comment l'aérobic a rallumé la flamme de la sueur" diffusé ce mercredi (23h11), explore l'influence de la légendaire actrice et les forces qui ont alimenté la précédente fièvre.

Le nom "aérobic" est dérivé de l'entraînement des astronautes spatiaux. Alors que les termes comme "Pilates" et "Yoga" bénéficient d'une protection copyright, ce n'est pas le cas pour "aérobic". Au cœur de cette discipline se trouve l'entraînement d'endurance. Le doc met en évidence comment la vague du fitness a favorisé un sentiment d'unité et renforcé la confiance en soi des femmes.

Au début, les mouvements étaient considérés comme "instables et risqués" selon la fille d'un pionnier. Cependant, le sport allait de pair avec l'émancipation à l'époque. Les justaucorps flashy, brillants et moulants symbolisaient également l'autodétermination.

Véronique de Villele et Debbie Moore, stars et influenceuses de l'aérobic en Europe, ont apporté la vague des États-Unis à Londres et Paris avec leurs studios. L'actrice américaine et icône de l'aérobic Sydne Rome a parcouru Berlin et d'autres villes. Elle se souvient encore avec tendresse de la naissance du mouvement en Allemagne. "Les femmes allemandes étaient exceptionnellement fortes. Le seul défi était qu'elles insistaient pour ouvrir les fenêtres même les mois les plus froids," raconte-t-elle. Mais l'Allemagne a adopté l'aérobic avec plus de passion que tout autre pays.

Les femmes de tous âges ont été inspirées à mener une vie active et à faire du sport grâce à cette tendance. La musique distinctive de l'aérobic a défini une décennie entière et a correspondu à l'ambiance de la période disco. "Ne dépassant jamais 160 battements par minute," dit Rome. "La musique agit comme un motivateur, comme dans le disco. Tout le monde danse, et c'est l'un des secrets du succès de l'aérobic." La musique continue de jouer un rôle important dans le fitness, y compris dans le Zumba et d'autres séances de danse.

L'aérobic a commencé à perdre de son influence lorsque la tendance du yoga a pris de l'ampleur dans les années 1990. Les femmes ont finalement eu l'occasion de respirer et de choyer leur corps avec douceur.

Jane Fonda, l'icône de l'aérobic, a de nouveau enfilé une tenue de sport devant la caméra près de 30 ans après le pic de sa première série de vidéos de fitness. À plus de 70 ans, elle a sorti deux DVD d'entraînement.

Dans les années 1980, l'actrice américaine Sydne Rome a parcouru différentes villes d'Allemagne, se souvenant avec tendresse de la naissance de l'aérobic dans ce pays. Intrigant

Lire aussi: