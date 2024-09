- Exploration numérique des délais historiques dans le contexte de la rue des Juifs (Judengasse) de Francfort.

Redonner vie au quartier juif historique de Francfort grâce à la technologie numérique

La technologie numérique s'apprête à insuffler une nouvelle vie dans le quartier historique juif de Francfort, la Judengasse, comme l'ont annoncé le ministre-président Boris Rhein et la ministre du Numérique Kristina Sinemus. Ils ont annoncé une décision de financement de 1,3 million d'euros pour le projet "Francfort juive immersive" au musée de la Judengasse. Ce projet utilisera la réalité augmentée, les jeux vidéo et l'IA pour créer un monde interactif dans lequel les visiteurs pourront s'immerger.

Un pont numérique entre passé et présent

Kristina Sinemus a qualifié ce projet de pont numérique entre le passé et le présent, révélant des aspects cachés de la vie juive à Francfort. Miriam Wenzel, directrice du musée juif de Francfort, estime que cette approche résonnera auprès des jeunes, familiers du numérique.

Selon Boris Rhein, leur mission est de mettre en valeur la vie juive et de protéger le patrimoine culturel de la communauté juive. Comprendre et expérimenter l'histoire nous aide à comprendre son impact actuel. Cela est particulièrement pertinent après l'incident du 7 octobre, qui a impliqué une attaque du groupe terroriste Hamas contre leur allié, Israël.

Le projet "Francfort juive immersive" devrait être opérationnel fin 2026, offrant aux visiteurs l'opportunité de se plonger dans le passé. La vie juive vibrante et la routine quotidienne dans la Judengasse au 15ème siècle ont vu la ville confiner sa population juive dans un district muré en dehors de ses frontières, en faisant un hub important pour la vie juive en Europe.

Même si l'histoire du ghetto de Francfort est marquée par la persécution, l'exclusion et la discrimination, elle met en évidence une vérité fondamentale : l'héritage juif est intimement lié à Francfort depuis des siècles. Selon Marc Grünbaum, commissaire culturel de la communauté juive de Francfort, leur objectif est de poursuivre ce récit et de promouvoir une société diverse, inclusive et démocratique.

Actuellement, vous pouvez visiter la Judengasse de Francfort de 1861 grâce à un casque de réalité virtuelle dans une cave du centre-ville. Bien que cette expérience numérique soit captivante, elle manque de l'ambiance d'une rue animée. Cependant, le projet "Francfort juive immersive" vise à remédier à cela, en créant une réplique numérique vivante et respi

