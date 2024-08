- Exploration du spectre de taille: le documentaire du ZDF révèle le voyage du thon de grand à minuscule

Dans vos supermarchés locaux, vous le trouverez en boîtes, souvent présenté sous forme brute dans les bars à sushi : le thon. L'engouement mondial pour ce poisson a conduit à sa population décroissante en raison de la surpêche. Le programme "Terra X : Thon - Le chasseur poursuivi", diffusé ce dimanche (19h30) sur la chaîne 2, explore comment cette proie devenue chasseur peut être préservée.

Le thon rouge géantin, également connu sous le nom de thon rouge, est l'espèce de thon la plus coûteuse et la plus recherchée, selon le biologiste marin et présentateur de "Terra X" Uli Kunz dans le documentaire. "Peu de poissons sont aussi bien étudiés et continuent pourtant de dérouter les scientifiques aujourd'hui", déclare-t-il.

Equipé de dispositifs de suivi, Kunz rejoint des pêcheurs professionnels dans la mer Méditerranée pour obtenir des informations sur le comportement et les déplacements du thon. "Chaque printemps, le thon voyage de l'Atlantique dans la Méditerranée pour se reproduire", explique-t-il. Ils parcourent Nearly 10,000 kilomètres par an, retournant dans l'Atlantique à l'automne. "Le détroit de Gibraltar est l'endroit parfait pour observer leur arrivée."

Le documentaire aborde la popularité croissante du sushi et la pollution marine, ainsi que l'histoire du thon. On pense même que nos ancêtres les Néandertaliens consommaient du thon. L'avènement de l'industrie des aliments en conserve et la croissance subséquente du sushi sont considérés comme des moments charnières. Typiquement, le thon en conserve contient des espèces apparentées, pas le précieux thon rouge qui peut rapporter aux pêcheurs jusqu'à 2 000 euros. "Plus le thon rouge est rare, plus son prix augmente."

Pour protéger le thon dans la Méditerranée, des quotas de capture stricts ont été mis en place. La pêche en haute mer, telle que pratiquée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est suggérée comme méthode plus humaine. Cependant, l'utilisation de lignes en plastique peut également représenter une menace pour la vie marine. Le film de 45 minutes de Claudia Ruby explore également la pollution marine et met en évidence les "points chauds de plastique" dans les océans.

Le documentaire offre un aperçu exclusif d'un navire de pêche massif piégeant une entire école de poissons - une vue rarement witnessed par les consommateurs. "C'est le côté invisible de l'industrie de la pêche dans nos maisons. Nous voyons les petites boîtes, mais c'est là que ça commence", sous-entend Kunz.

La question fondamentale est : l'industrie de la pêche au thon peut-elle répondre à la demande ? Le documentaire offre une réponse définitive, se rendant dans l'un des principaux pays importateurs, le Japon, pour présenter un programme de reproduction de thon. Malgré être considéré comme "non reproductible", le thon a été réussi

