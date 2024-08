Exploration du potentiel du cohabitation comme concept résidentiel futur

Le marché de l'immobilier est rude, la solitude est en hausse, et la famille nucléaire traditionnelle n'est plus le seul choix de mode de vie. Il est temps de chercher des arrangements de vie innovants, tels que des projets d'habitation collective qui offrent plus qu'un toit.

La crise du logement en Allemagne est un problème pressant qui tient les gens éveillés la nuit et soulève des questions critiques : comment le logement peut-il être équitable et sociable à l'avenir ? Quel type de logement désirons-nous, et avec qui voulons-nous le partager ? Anne Weiss a cherché des réponses à ces questions. Sa quête de "l'arrangement de vie parfait" a commencé lorsque le plafond de son petit appartement à Berlin s'est effondré, laissant un trou de la taille d'un terrain de football et des gouttes de plâtre boueux constants. L'appartement était également mal isolé et avait earned le surnom d'Alaska pendant l'hiver en raison de son extrême froid.

Il est temps de trouver quelque chose de nouveau, a décidé Weiss. Mais elle ne voulait pas d'un appartement banal, a-t-elle déclaré à ntv.de. Au lieu de cela, elle voulait explorer ce qui se trouve au-delà du marché du logement intensément compétitif, où elle pourrait se limiter, et où de nouvelles possibilités pourraient exister qu'elle n'avait pas considérées auparavant.

Le marché du logement est un champ de bataille depuis des années. Surtout dans les grandes villes, trouver un logement abordable devient de plus en plus difficile. En 2023, la peur de perdre son appartement était classée deuxième sur la liste des "craintes allemandes". Résultat, six sur dix personnes s'inquiètent de ne pas pouvoir se permettre leur appartement ou leur maison. Entre-temps, des changements sociaux ont lieu. En 2022, 41 pour cent des ménages étaient composés d'une seule personne, selon l'Office fédéral de la statistique. De plus, il y a maintenant beaucoup plus de modèles de lifestyle que la famille classique vivant dans un appartement de trois pièces avec cuisine, salle de bain et balcon.

Dans son expérience, Weiss a testé des concepts d'habitation alternatifs, les choisissant principalement selon son humeur et, bien sûr, des normes écologiques. Elle a vécu dans différentes variations de tiny house, y compris une dans un wagon de train, aidé à cultiver un jardin pour la production autonome de fruits et légumes dans un éco-village, et vécu dans une yourte avec des toilettes à compost dans un environnement particulièrement naturel. Despite the diverse housing options, many of the living forms shared one common trait: people had decided to shape and organize their living spaces and communities themselves.

"Famille choisie" et soutien communautaire dans le grand âge

Dans la plupart des grandes villes, des réseaux sont maintenant en train de relier les gens qui souhaitent établir un projet d'habitation ou rejoindre un existant. Les formes de vie varient largement, de la cohabitation pour seniors aux maisons multi-générationnelles aux communautés de peuplement qui habitent leurs propres villages. Les personnes intéressées par le logement collectif viennent de tous les horizons et des générations, dit Helene Rettenbach, qui a conseillé des projets d'habitation dans leurs premières étapes depuis 35 ans et est toujours active pour l'association de soutien "Logement collectif pour jeunes et vieux" à Darmstadt.

Selon Rettenbach, l'accent est mis sur deux groupes sociaux. D'une part, il y a les personnes âgées, surtout les femmes seules, qui ne savent pas quoi faire après la fin de leur carrière professionnelle. Elles veulent contribuer de manière significative, pas seulement résoudre des mots croisés, par exemple, en s'engageant dans une communauté. La peur de la solitude à l'âge avancé joue également un rôle pour beaucoup. Alors que leur cercle social se rétrécit et que les amis et la famille s'en vont, beaucoup veulent construire un réseau de soutien à proximité, mais cela nécessite une action précoce pour le rendre durable plus tard.

L'autre groupe est constitué de jeunes familles qui souhaitent souvent plus qu'un simple "quartier normal où les choses peuvent bien se passer ou non, et si un différend survient, vous appelez simplement l'avocat". Elles cherchent des modes de vie alternatifs, une "famille choisie" où elles peuvent avoir leur mot à dire sur la composition.

Bien sûr, la question se pose toujours dans de tels projets de vie : Combien de proximité est autorisée, et combien de distance est nécessaire ? La réponse à cette question influence également l'architecture et rend souvent plus difficile la dépendance aux propriétés existantes. Cependant, que ce soit une nouvelle construction ou une rénovation, la mise en œuvre des idées de vie implique toujours un effort financier important. Le logement collectif n'est pas nécessairement moins cher que d'autres formes de logement, explique Rettenbach. Cependant, les espaces peuvent alors être adaptés aux besoins individuels, tels que la quantité d'espace privé et partagé nécessaire.

Cela conduit à des solutions créatives et intelligentes. Anne Weiss raconte sa visite d'une maison multi-générationnelle dans le quartier climatique de Brême, où les murs dans les unités de vie individuelles peuvent être déplacés. Cela signifie que les résidents ne sont pas contraints de déménager dans un nouvel environnement avec une nouvelle phase de vie. Par exemple, si un partenariat se dissout ou que les enfants déménagent, l'appartement peut être facilement réduit en taille, créant un nouvel espace de vie.

Une approche responsable du logement qui n'est pas principalement axée sur le profit est l'objectif de la plupart des projets de vie. Ils veulent "sortir de ce cycle spéculatif du marché du logement", dit Weiss. Le sentiment de sécurité joue également un rôle important pour beaucoup : "Les personnes qui créent leur propre espace de vie ou sont activement impliquées dans un tel projet de manière créative non seulement expérimentent l'auto-efficacité. C'est aussi cette idée : je peux étendre mes jambes, vivre en communauté dans la satisfaction, et je n'ai pas à craindre d'être expulsé."

Tout d'abord, il y a un aspect qui pourrait nécessiter une certaine adaptation, en particulier pour les personnes vivant dans des immeubles anonymes ou des quartiers isolés : "Vous pourriez rencontrer un peu plus de surveillance communautaire", suggère Rettenbach. En tant que résidente d'un projet communautaire, elle porte toujours un casque lorsqu'elle fait du vélo. "C'est évident quand j'entre dans la cour, et on me pose des questions à ce sujet." Mais pour elle, ce n'est pas un problème : "La communication joue un rôle important dans les projets résidentiels."

Maintenant, Anne Weiss pourrait bientôt se retrouver dans cette situation elle aussi. Elle souhaite continuer à vivre avec sa colocataire, dont les détails sont connus des lecteurs de son livre. Ensemble, elles cherchent "l'espace de vie parfait" : "Nous avons sélectionné deux communautés de vie écologiques dans le nord – durables mais toujours bien connectées à la ville, habitées par des personnes qui adoptent et promeuvent le mode de vie durable, comme nous l'envisageons."

