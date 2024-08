Exploration des effets potentiels: Les diététistes se prononcent sur les vidéos controversées sur la consommation alimentaire, qualifiées de mukbangs.

Manger de grandes quantités de nourriture d'un seul coup n'est généralement pas sain pour les repas réguliers, pourtant des vidéos mettant en scène cette pratique, connue sous le nom de "mukbang", ont recueilli Nearly 5.8 million views. Le terme "mukbang" vient de la combinaison des mots coréens "meokda", qui signifie manger, et "bangsong", qui se traduit par diffusion. Les vidéos de mukbang impliquent généralement une personne consommant de grandes quantités de nourriture tout en discutant avec son public en ligne, le tout capturé sur caméra.

L'intérêt pour le mukbang a augmenté de manière significative, en particulier sur YouTube et TikTok, avec des créateurs de contenu utilisant fréquemment le terme dans leurs vidéos "mangez avec moi" ou "prenez un repas avec moi". D'ici août, il y avait plus de 4 millions de vidéos TikTok utilisant le hashtag mukbang.

Les vidéos de mukbang présentent des influenceurs, certains comptant des millions d'abonnés, se délectant d'une variété d'aliments texturés devant la caméra, offrant ainsi aux auditeurs l'opportunité d'entendre leurs bruits de bouche de succion et de croquant. Certains mélanges alimentaires sont inattendus et même peu appétissants, mais les spectateurs semblent incapables de détacher leurs yeux.

Les professionnels de la santé, tels que les diététiciens, ont exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel de cette tendance sur les spectateurs.

Qu'est-ce qui explique la popularité du mukbang ?

Le terme "mukbang" a commencé à voir une augmentation des recherches sur YouTube dès 2015, selon Google Trends, et sa popularité n'a cessé de croître depuis. Pour les recherches en ligne hors plateforme, le terme a atteint son apogée au début de la pandémie de coronavirus en mars 2020.

Les spectateurs peuvent être attirés par les vidéos de mukbang pour ressentir un sentiment de connexion, comme s'ils étaient assis en face de la personne qui fait du mukbang, a argumenté Grace Derocha, diététicienne enregistrée au Michigan.

"Kieanna", une créatrice de contenu mukbang avec plus d'un million d'abonnés, révèle que ses vidéos les plus populaires mettent généralement en scène des aliments qui produisent des sons ASMR. Elle a commencé son parcours de mukbang en tant que spectatrice il y a huit ans et enregistre maintenant environ trois à cinq vidéos par semaine depuis sa voiture, en goûtant une large gamme de plats de chaînes de restaurants populaires, ou depuis chez elle après avoir préparé les repas. Elle expérimenterait occasionnellement avec des plats inhabituels comme une pizza enrobée de bonbons ou des hot-dogs enrobés de bonbons pour surprendre son public avec des sons croustillants et des réactions choquées, explique-t-elle.

"Beaucoup de gens l'utilisent simplement pour s'amuser", a-t-elle déclaré. "Parfois, ils disent simplement que la nourriture a l'air bonne".

Les préoccupations des diététiciens concernant le mukbang

Une étude publiée en janvier 2020 a analysé plus de 5 000 vidéos de mukbang sur YouTube et a constaté que celles qui étaient les moins saines, comme celles montrant une consommation excessive de nourriture en peu de temps ou celles montrant des aliments réactifs, épicés ou peu appétissants qui pourraient induire de l'inconfort ou des dommages, recevaient significativement plus de vues que les vidéos moins extrêmes.

Grace Derocha craint que les vidéos les plus extrêmes puissent potentiellement amener certains spectateurs à manger trop ou à éviter certains aliments, ou même à causer des carences nutritionnelles.

Les individus souffrant de troubles de l'alimentation pourraient utiliser ces vidéos pour satisfaire l'illusion de manger sans consommer réellement de la nourriture, a indiqué Suzanne Fisher, diététicienne enregistrée en Floride qui travaille avec des patients cherchant à améliorer leur relation avec la nourriture.

"Je pense que c'est presque voyeuriste en nature, romantisant ce que ce serait de consommer une telle quantité de nourriture", a déclaré Fisher. Elle a également fait remarquer que les spectateurs qui ne peuvent pas voir ce qui se passe hors caméra peuvent croire que la nourriture est mangée, mais que la personne qui fait du mukbang pourrait la recracher entre les prises.

Kieanna a déclaré qu'elle essayait d'être transparente avec son public dans la section des commentaires, en révélant qu'elle ne consommait pas toujours toute la nourriture présentée et qu'elle faisait de l'exercice hors caméra.

"Il se passe beaucoup de choses en coulisses", a-t-elle expliqué. "Je pense que les gens devraient simplement l'utiliser pour s'amuser et ne pas le prendre trop au sérieux, car au final, c'est juste les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement réels, alors on ne peut pas vraiment croire tout ce qu'on voit".

Tous les mukbangs ne se valent pas

Certaines vidéos de mukbang pourraient avoir une influence positive, comme celles qui encouragent les autres à essayer de nouvelles recettes saines, a noté Grace Derocha. "Cela pourrait potentiellement servir d'inspiration pour que quelqu'un sorte de sa zone de confort et essaye quelque chose de nouveau".

Rosemarie Dehesa est une créatrice de contenu avec plus de 500 000 abonnés sur TikTok et a publié des vidéos de mukbang depuis 2022, mettant en scène la cuisine, le manger et l'exercice. Elle aime créer et partager le contenu de mukbang pour se connecter avec d'autres passionnés de nourriture du monde entier, a-t-elle déclaré.

"La nourriture rassemble les gens", a-t-elle déclaré. " Tant que le contenu est positif et divertissant, je pense qu'il n'y a pas de problème".

"Les gens me demandent souvent : 'Comment maintenez-vous une telle forme physique ?' Je fais simplement en sorte d'être constamment active", a mentionné Dehesa. Elle suit une stratégie de restriction calorique périodique, atteint son objectif de pas quotidien et passe presque 3 heures par jour à faire de l'exercice.

"Je fais un point d'être honnête à ce sujet, car cela fait partie intégrante de ma vie - la nourriture et le fitness. J'aime vraiment les deux", a-t-elle déclaré.

Grace Derocha a souligné l'importance des objectifs de santé personnelle, qui peuvent différer de ceux d'une présence en ligne. Trouver un équilibre entre la faim et une combinaison d'aliments nutritifs et d'aliments "plaisir" est la clé, suggère-t-elle.

Prendre conscience pendant les séances de mukbang

Chaque individu aura une expérience unique avec les mukbangs, a déclaré Alex D’Elia, diététicienne de New York spécialisée en nutrition et en santé mentale.

"Je pense que tout dépend de la conscience de soi et de la responsabilité en tant que spectateur - identifier ses propres déclencheurs et reconnaître si quelque chose devient obsessionnel", a conseillé D’Elia.

D’Elia a suggéré de pratiquer la pleine conscience à la fois pendant la visualisation de vidéos et pendant vos repas quotidiens. Prenez note de la façon dont différents aliments affectent votre bien-être mental.

"Si vous vous sentez fatigué pendant la journée ou irritable, prenez un moment pour vérifier. Quand ai-je mangé pour la dernière fois ? Qu'ai-je mangé ? Était-ce équilibré ?" a suggéré D’Elia. Utilisez ces réflexions comme point de repère pour déterminer "Je semble me sentir ainsi après avoir consommé ceci ; voyons comment je me sens si je consomme différemment."

Les mukbangs mettent souvent en avant des aliments junk ou frits qui sont attrayants à regarder en raison de leur craquant satisfaisant. Fisher a recommandé de considérer la nourriture comme un spectre plutôt que de la qualifier de "mauvaise".

"Je ne suggère pas de se gorger de plats frits à chaque repas, mais soyez également vigilant contre la dénigration de chaque plat qui arrive", a suggéré Fisher. "Trouver l'équilibre dans votre mode de vie est vital dans ce domaine."

