- Exploration de la salle à manger et de la salle de bain: œuvres de Gerhard Richter

Mettre en valeur les joyaux cachés de Richter à Düsseldorf

Les reproductions des chefs-d'œuvre inhabituels de Gerhard Richter, créées au cours de ses 92 années de carrière artistique, seront exposées au public pour la première fois à Düsseldorf. À partir du jeudi, le Museum Kunstpalast accueillera une exposition intitulée "Gerhard Richter : Joyaux cachés", qui présentera plus de 120 œuvres d'amateurs d'art de la région du Rhin, sous la direction experte de Markus Heinzelmann.

Richter et la scène artistique de la région du Rhin

Le parcours artistique de Richter est profondément enraciné dans la région du Rhin, où il a déménagé à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf en 1961 après son déménagement de Dresde. Il y est retourné en tant que professeur émérite de l'institution. Cette région a été son terrain de jeu artistique et la base de sa renommée croissante, ce qui en fait l'un des artistes vivants les plus précieux du monde. Les collections de nombreux amateurs de Richter, à la fois des particuliers et des grandes entreprises, sont également basées dans la région du Rhin.

Exposition des chefs-d'œuvre intemporels de Richter

Du Museum Kunstpalast, on pourra admirer une grande variété d'œuvres de Richter, allant de ses premières œuvres des années 1960 à ses dernières peintures réalisées en 2017. Selon Heinzelmann, plus de 80 peintures seront exposées, dont la moitié seront présentées au public pour la première ou la deuxième fois. Heinzelmann, professeur à l'Université Ruhr de Bochum, a déclaré que certains collectionneurs privés ont dû être convaincus pour rendre temporairement leurs "portraits de famille" accessibles au Kunstpalast.

Collaborations avec des collectionneurs influents

Bien que la plupart des collectionneurs préfèrent rester anonymes, Andreas Gursky, photographe renommé et amateur d'art, a été l'un des rares à se manifester.

Le directeur du Kunstpalast, Felix Krämer, a dissipé le mythe commun selon lequel la simple possession des œuvres de Richter est limitée aux personnes riches, en déclarant que des individus ordinaires peuvent également posséder une œuvre de Richter, surtout ceux qui ont eu la prévoyance de l'acheter à ses débuts. Krämer a poursuivi en mentionnant que ces peintures sont souvent admirées dans les salles à manger, les salons, et ont même été découvertes dans les salles de bains. "D'une certaine manière, ces pièces sont comme des héritages familiaux", a suggéré Krämer. Même Heinzelmann a découvert une peinture cachée dans une salle de bains.

Les liens locaux de Richter

Au fur et à mesure que Gerhard Richter établissait sa carrière à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, il forgeait des liens profonds avec la région du Rhin, organisant de nombreuses expositions d'art et renforçant sa scène artistique vibrante.

Découverte des œuvres de Richter méconnues

L'exposition "Gerhard Richter : Joyaux cachés" invite les visiteurs à explorer des pièces oubliées ou rarement vues du vaste répertoire de l'artiste, offrant ainsi une nouvelle perspective fraîche et intrigante sur son œuvre et son influence durable en tant qu'artiste.

