- Explorant plus loin avec Danni Büchner: série de téléréalité sur RTL Zwei

Explorant plus loin avec Danni Büchner: série de téléréalité sur RTL Deux

Danni Buchner s'apprête à faire son retour sur nos écrans après son passage dans le camp de jungle de l'été de RTL. Cette fois-ci, la star de la télé-réalité nous invite dans son domicile personnel dans une nouvelle série documentaire de RTLzwei intitulée "Des problèmes de famille sous les palmiers : Les Buchner". Si vous suivez son compte Instagram, vous avez peut-être déjà vu des coulisses du tournage à Mallorca.

La série est prévue pour le 25 septembre sur RTLzwei, tous les mercredis à 21h15, pour une durée de quatre épisodes. Après leur diffusion initiale, ces épisodes seront également disponibles en streaming sur RTL+.

Danni Buchner n'est pas une novice dans le monde de la télé-réalité. Avec plusieurs années d'expérience, elle a participé à divers formats. Elle et son défunt mari, le chanteur Jens Buchner, ont été vus dans la série "Goodbye Germany" de Vox. Elle a également participé à "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen" et "Sommerhaus der Stars" de RTL. Récemment, elle est allée loin dans l'édition estivale de "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" en Afrique du Sud. Elle a même collaboré avec sa fille, Joelina, pour "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" sur la plateforme de streaming RTL+.

Danni Buchner partage souvent des photos et des mises à jour sur sa famille sur son Instagram, y compris sa mère qui est une source constante de soutien et d'amour. Dans la prochaine série documentaire de RTLzwei "Des problèmes de famille sous les palmiers : Les Buchner", les téléspectateurs auront un aperçu plus proche de la vie personnelle de Danni et de sa relation avec sa mère.

