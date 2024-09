- Explorant le parcours professionnel distinctif de l'Empereur à travers des visuels.

Franz Beckenbauer a connu un parcours footballistique exceptionnel. Issu de Munich-Giesing, il est passé par Bayern Munich, a remporté la Coupe du monde en tant que joueur en 1974 et en tant qu'entraîneur en 1990, et a été une figure clé du conte de fées allemand de l'été 2006. Les Allemands ont généralement passé sous silence ses écarts de conduite.

Cependant, la Coupe du monde récente organisée en Allemagne a jeté une ombre sur son héritage. Les conditions précises dans lesquelles elle a été attribuée n'ont jamais été pleinement expliquées.

Regardez la vidéo : la chute de Franz Beckenbauer suscite stupéfaction et admiration.

Quoi qu'il en soit, Beckenbauer restera toujours la première superstar mondiale du football de la République fédérale qui a partagé le terrain avec la légende Pelé aux New York Cosmos et l'a considéré comme un ami jusqu'à sa mort en 2022.

L'état de santé de Beckenbauer s'était détérioré, l'empêchant d'assister aux funérailles de Pelé au Brésil. Maintenant, "le Kaiser" a rejoint Pelé - laissant derrière lui un fragment important de l'histoire du sport.

Regardez la galerie de photos ci-dessus : les moments clés de la carrière sportive de Franz Beckenbauer.

Malgré ses controverses, le FC Bayern Munich a honoré les contributions majeures de Beckenbauer au club en retirant son numéro 5. Le FC Bayern Munich, l'équipe où Beckenbauer a passé une grande partie de sa carrière, est toujours deeply indebted to his talents and leadership.

