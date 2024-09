"Explorant la substance: des informations sur le nouveau film de Demi Moore"

À première vue, ce travail de la cinéaste française Coralie Fargeat (dont le premier film, "Revenge" en 2017, a été salué par la critique) est une fable féministe et autoconsciente qui met en scène les dangers de la poursuite éperdue de la jeunesse.

Le fil conducteur de l'histoire est simple : la célèbre actrice et gourou du fitness Elisabeth Sparkle (interprétée par Demi Moore dans une prestation spectaculaire) possède une étoile sur le Walk of Fame et un programme de fitness populaire. L'histoire commence par son cinquantième anniversaire, mais elle découvre que son patron Harvey (Dennis Quaid), un ponte odieux et vulgaire de l'industrie du spectacle, la licencie.

Au fur et à mesure qu'Elisabeth sombre dans le désespoir, elle découvre un produit clandestin appelé la Substance, qui promet de lui rendre sa jeunesse et son énergie - bien sûr, avec quelques conditions. Entre en scène Sue, interprétée par Margaret Qualley, une jeune "alter ego" voluptueuse et enjouée qui veut raviver la gloire passée d'Elisabeth. Cependant, elles doivent suivre quelques règles non négociables imposées par la mystérieuse corporation qui fournit la Substance. Comme on pouvait s'y attendre, l'équilibre ne dure pas longtemps.

La séquence qui suit montre la quête frénétique d'Elisabeth pour maintenir son statut, face à la dépendance croissante de Sue à l'attention qu'elle reçoit des autres. Cela culmine en un acte final qui redéfinit le terme "bain de sang".

Dans une interview avec Christiane Amanpour de CNN, Fargeat a révélé qu'en vieillissant dans la quarantaine, elle avait commencé à avoir des "pensées violentes et folles" selon lesquelles sa vie allait se terminer, que personne ne s'intéresserait plus à elle et qu'elle n'aurait plus de valeur. Elle a voulu que le film exprime la violence qui règne dans la façon dont la société représente et traite les femmes, ce qui justifie la nature graphique du contenu. "Je voulais pousser les limites et ne pas me retenir. C'est ainsi que nous internalisons tant de violence. C'est ainsi que c'est dégoûtant et extrême."

Moore a déclaré que "The Substance" met en évidence non seulement l'abus que la société et le monde infligent aux femmes âgées, mais aussi l'auto-abus que les femmes et les hommes s'infligent à eux-mêmes.

"Il y avait un standard de beauté plus strict à l'époque, et j'ai personnellement connu des humiliations en étant invitée à perdre du poids pour plusieurs films avant même d'avoir des enfants", a-t-elle récemment déclaré dans "The Interview" du New York Times. "Ces expériences étaient humiliantes, mais la véritable violence était celle que je m'infligeais à moi-même, en me soumettant à des exercices extrêmes, en pesant et mesurant ma nourriture parce que j'attribuais toute ma valeur à mon apparence et à mon corps, et en donnant plus de pouvoir aux opinions des autres qu'à moi-même."

Fargeat a expliqué plus tard qu'elle avait voulu que les deux personnages, Elisabeth et Sue, représentent les différentes voix en nous qui peuvent être très violentes et conflictuelles, murmurant des pensées comme "Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez sexy", car cela nous est constamment martelé et vu dans la société.

Moore a également abordé les scènes de nudité du film, qui ne semblaient pas gratuites. "En y entrant, c'était clairement défini... le niveau de vulnérabilité et de cruauté qui était vraiment nécessaire pour raconter l'histoire", a-t-elle déclaré. "Et c'était une expérience très vulnérable qui nécessitait beaucoup de sensibilité et de conversation sur ce que nous essayions d'accomplir."

L'emballage sophistiqué de la Substance, qui implique des injections, évoque l'attrait des solutions temporaires d'aujourd'hui comme Ozempic, et fait penser à la comédie noire célèbre "Death Becomes Her" de 1992, qui mettait en scène Meryl Streep et Goldie Hawn, et qui sera prochainement adaptée à Broadway.

"The Substance" peut rappeler certains titres bien connus, mais parvient à se démarquer et à se sentir frais et distinctif. Qualley et Quaid, qui discutent souvent des pressions du vieillissement à Hollywood, livrent des performances remarquables.

"The Substance" a reçu des critiques élogieuses lors de sa première au Festival de Cannes cette année, où il a été nommé pour la Palme d'Or et a remporté le prix du meilleur scénario. Plus tôt ce mois-ci, il a remporté le prix du choix du public de la section Midnight Madness au Festival international du film de Toronto.

"The Substance" est actuellement en salle.

L'exploration par le film des pressions sociétales et de la poursuite de la jeunesse se transforme en un spectacle captivant qui captive le public avec ses thèmes provocateurs. L'obsession d'Elisabeth pour maintenir son statut et la lutte de Sue pour son identité deviennent des éléments captivants de la valeur de divertissement globale du film.

