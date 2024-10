Explication révisée du gouvernement sur la croissance économique prévue

D'après un article de journal, le gouvernement allemand a ajusté ses prévisions économiques et a introduit la possibilité d'une deuxième année consécutive de récession en 2024. Le ministère de l'Économie prévoit désormais une baisse de 0,2 % du PIB cette année, selon "Süddeutsche Zeitung".

Initialement, les prévisions économiques pour 2024 prévoyaient une augmentation de 0,3 % du PIB. Malheureusement, la production économique de l'Allemagne a diminué de 0,3 % l'année précédente. Le gouvernement fédéral annoncera les nouvelles estimations le mercredi. Les principales institutions de recherche financière ont des prévisions similaires, revoyant à la baisse leurs prévisions économiques pour cette année.

Les économistes de leur rapport gouvernemental d'automne prévoient une baisse de 0,1 % du PIB en 2024, marquant deux années consécutives de contraction. Ce 'diagnostic commun' sert de base aux nouvelles prévisions du gouvernement fédéral en octobre, qui influencent la prévision fiscale.

Habeck reste optimiste quant à l'économie allemande

Selon "Süddeutsche Zeitung", le ministre fédéral allemand de l'Économie, Robert Habeck, est plus optimiste concernant l'économie du pays pour les deux prochaines années. Il estime que l'économie se remettra progressivement de son instabilité actuelle et affichera une performance plus solide. En 2025, il prévoit une augmentation de 1,1 % du PIB, dépassant la prévision précédente de 1 %.

En 2026, Habeck anticipe une augmentation de 1,6 %. Cependant, les principales institutions de recherche sont moins optimistes. Elles ont réduit leur prévision combinée pour 2025 de 1,4 % à 0,8 %, et pour 2026, elles prévoient une croissance de 1,3 %.

