- Expert politique: La CDU est confrontée à un débat sur les pare-feu

Impasse politique en Thuringe

L'élection en Thuringe dimanche s'est soldée par une impasse politique. Initialement, une majorité politique viable semblait atteignable grâce à une coalition entre la CDU, le BSW et le SPD. Cependant, cela est devenu impraticable plus tard dans la soirée. Par conséquent, une coalition sans la participation ni de l'AfD ni de la Gauche n'est plus une option pour le ministre-président Bodo Ramelow. Selon le politologue Oliver Lembcke de l'Université Ruhr de Bochum, la résolution d'incompatibilité de la CDU interdit une coalition avec l'une ou l'autre de ces partis.

Le chef de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, avait apparemment parié sur une coalition menée par la CDU avec la nouvelle alliance dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW). Cependant, ce plan est passé à côté de la cible. La CDU de Voigt a terminé deuxième derrière l'AfD lors de l'élection. Lembcke a noté que Ramelow a longtemps plaidé pour que la CDU se rapproche de la gauche. Selon Lembcke, les alternatives seraient un État ingouvernable ou un gouvernement minoritaire soutenu par la Gauche.

Si Voigt opte pour un gouvernement minoritaire, Lembcke pense qu'il renforcerait ainsi sa dépendance vis-à-vis de la Gauche et se rendrait vulnérable au chantage dans la prise de décisions.

Changement dans la structure des partis, selon Lembcke

Lembcke, qui a passé de nombreuses années à l'Université Friedrich Schiller de Jena, considère les élections en Saxe et en Thuringe comme un changement dans la structure des partis en Allemagne. "Le système de partis de l'Est de l'Allemagne - en Thuringe et en Saxe - est fondamentalement différent de celui de l'Ouest", a déclaré Lembcke. Ces élections n'ont fait qu'exacerber les différences existantes. "Cette élection était un vote de colère contre un paysage de partis dominé par l'Ouest de l'Allemagne et contre la coalition du feu tricolore", a déclaré Lembcke. Cependant, ces élections ont également ouvert la voie à un nouveau système à trois partis, selon Lembcke, composé de l'AfD, de la CDU et du BSW. "Quelque chose se cristallise", a-t-il déclaré. Le BSW a pris le rôle précédemment tenu par la Gauche.

