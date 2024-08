- Expert: Les terres progressent dans la prévention des incendies de forêt

Progrès dans la prévention des incendies de forêt dans le Sud-Ouest

Le Sud-Ouest fait de nets progrès dans la prévention des incendies de forêt, selon les experts. Des cartes de risque détaillées sont désormais disponibles pour chaque district, montrant les zones où les incendies pourraient se propager rapidement et intensément, selon Christoph Hartebrodt, responsable du département d'Économie forestière à l'Institut de recherche forestière de Bade-Wurtemberg (FVA), à Fribourg. Ces cartes sont basées sur des données satellite.

Le Sud-Ouest a une forte proportion d'arbres feuillus, avec seulement environ six pour cent des surfaces forestières considérées comme particulièrement problématiques en termes de risque d'incendie. Il s'agit souvent d'arbres conifères jeunes, a déclaré l'expert forestier. Ce six pour cent s'applique à des conditions météorologiques normales. "Si c'est très sec pendant longtemps, toutes les forêts brûleront."

Équipes de lutte contre les incendies de forêt

L'État a également créé des équipes de lutte contre les incendies de forêt, où les forestiers travaillent avec le chef des pompiers de la ville ou du district concerné. "Nous avons créé une institution probablement unique avec ces équipes", a résumé Hartebrodt.

Les experts soulignent depuis longtemps que la sylviculture et la lutte contre les incendies doivent travailler plus étroitement ensemble sur la question des incendies de forêt. "Nous pouvons réduire la fréquence des incendies par des informations et des préventions."

Printemps humide seulement temporairement utile

L'idée que le problème des incendies de forêt est résolu après un printemps humide n'est pas tout à fait exacte, a déclaré l'expert forestier. "Le matériau fin dans la forêt peut sécher à nouveau après quelques jours." La clé est l'indice de danger d'incendie de forêt. Celui-ci prévoit un danger moyen (étage 3) presque dans tout l'État cette semaine et localement, un danger élevé (étage 4). L'indice va de 1 ("très faible danger") à 5 ("très haut danger").

L'influence humaine est cruciale dans les incendies, la négligence jouant un rôle important, selon les statistiques. La proportion d'incendies causés par la foudre est négligeable.

L'an dernier, le ministre forestier de l'État Peter Hauk (CDU) a mis en garde contre le danger des incendies de forêt et de végétation. "En raison du changement climatique, le risque d'incendies de forêt dans l'État a globalement augmenté."

25 hectares de forêt en feu

Dans le contexte du réchauffement climatique, le risque d'incendies de forêt augmente dans de nombreuses régions, comme le note le GIEC. Bien qu'un climat plus chaud puisse entraîner plus de précipitations, y compris des pluies torrentielles, les périodes sans pluie s'allongent également. Dans des régions déjà sèches comme le nord-est de l'Allemagne, le risque de périodes de sécheresse augmente. Dans une végétation extrêmement sèche, les incendies de forêt peuvent se propager plus rapidement.

L'an dernier, il y a eu 65 incendies de forêt dans le Sud-Ouest, une baisse significative par rapport à l'année précédente, où les services d'incendie ont lutté contre 123 incendies de forêt. À cette époque, environ 25 hectares de forêt étaient en feu dans tout l'État, environ la taille de 35 terrains de football. L'an dernier, la superficie touchée était d'environ 7 hectares.

