- Expert: Il faut une valeur pour le bénévolat

Le bénévolat en Saxe-Anhalt a rebondi aux niveaux d'avant-Corona, selon l'évaluation de l'agence de bénévolat de l'État. Après le premier confinement et les restrictions des contacts sociaux, l'engagement a surprisamment et positivement repris, a déclaré Jan Greiner, co-directeur. Non seulement les clubs sportifs ont connu un boom, mais aussi les projets de durabilité et de protection de l'environnement voient le jour. "Corona n'a pas laissé de dommages durables." Cependant, il y a des déficits dans l'engagement des secours, la brigade de pompiers volontaires dans les zones rurales et l'éducation.

Réception dans le jardin de la Chancellerie de l'État

Le gouvernement de l'État a invité aujourd'hui 100 bénévoles et leurs partenaires à une réception à la Chancellerie de l'État pour exprimer sa gratitude. Parmi les invités figurent des experts en champignons, des conservateurs de la nature, des clowns d'hôpital, des soutiens de la brigade de feu des enfants, des personnes du travail d'intégration, un homme qui dirige un chantier de construction pour enfants dans une garderie, des activistes de la Stolperstein et des pompiers volontaires. Ils sont invités à converser entre eux et avec les membres du gouvernement.

37 pour cent des habitants de Saxe-Anhalt sont engagés dans le service communautaire, a déclaré Greiner. Les 14-19 ans représentent une proportion particulièrement importante, avec presque 60 pour cent impliqués dans les sports et les associations de jeunesse. "La jeunesse d'aujourd'hui s'engage !" Selon Greiner, les jeunes constituent le plus grand groupe. Chez les personnes de plus de 60 ans, il n'y a environ que la moitié de bénévoles. Les plans de vie individualisés, les problèmes de santé et l'absence d'une longue tradition d'engagement civique en Saxe-Anhalt en raison de son histoire de la RDA jouent un rôle.

L'engagement change au fil du temps

Jan Greiner parle d'une "biographie de l'engagement" : ceux qui sont bénévoles enfants et adolescents continuent généralement à l'être à l'âge adulte. Cependant, il y a aussi des développements au fil des années : après l'école, l'engagement est souvent mis de côté et reprend ensuite avec l'activité professionnelle, la famille et l'intégration sociale.

Les enquêtes montrent que 30 pour cent des personnes peuvent s'imaginer s'engager si les conditions-cadres sont bonnes. Le soutien aux bénévoles et aux bénévoles est nécessaire, ainsi que des points de contact et moins de bureaucratie. Les bénévoles ne veulent pas non plus se sentir comme s'ils ne compensent que les déficits, comme les parents dans des écoles insalubres.

Un aspect important est la reconnaissance et l'appréciation de l'engagement - l'argent ne joue généralement pas un rôle. Il peut s'agir d'espaces qui peuvent être utilisés ou parfois d'équipement de la cour de construction. Cependant, l'entrée gratuite à la piscine est également concevable, a déclaré Greiner. Il y a beaucoup d'engagement dans de nombreux domaines en Saxe-Anhalt qui est souvent ignoré.

Malgré l'impact du Coronavirus, l'agence de bénévolat de l'État a rapporté que le bénévolat en Saxe-Anhalt est revenu aux niveaux d'avant-la-pandémie. Lors d'une réception à la Chancellerie de l'État, des experts en champignons, des conservateurs de la nature, des clowns d'hôpital et d'autres bénévoles ont été reconnus pour leur contribution, mettant en évidence l'importance du travail bénévole même face au Coronavirus.

Lire aussi: