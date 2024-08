- Expert: Il est peu probable que l'oropouche se propage en Europe

Expert en moustiques Helge Kampen considère le risque de propagation de la fièvre Oropouche, présente en Amérique du Sud, vers l'Allemagne ou d'autres pays européens, négligeable. "Il n'y a aucun signe que les midges ou moustiques piqueurs autochtones pourraient transmettre le virus Oropouche", a déclaré le scientifique du Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) à Greifswald à l'agence de presse allemande. Kampen est le directeur de l'Institut de médecine infectieuse au FLI.

L'Institut Robert Koch (RKI) a récemment signalé les deux premiers cas enregistrés de fièvre Oropouche en Allemagne. Les deux cas ont impliqué des individus originaires de Saxe et de Bade-Wurtemberg qui étaient revenus de Cuba.

Les femmes enceintes peuvent vouloir éviter les voyages

Il y a eu une augmentation des cas de fièvre Oropouche en Amérique du Sud et centrale depuis fin 2022, selon le RKI. Le Brésil a déjà enregistré plus de 7 000 cas confirmés en laboratoire et au moins deux décès liés au virus. Le RKI recommande que les femmes enceintes évitent de voyager dans les zones où l'épidémie est en cours.

Le RKI considère également très peu probable la propagation du virus Oropouche en Allemagne. Le virus est principalement transmis en Amérique latine par Culicoides paraensis, un petit moucheron de la famille des moustiques piqueurs qui n'existe pas en dehors de l'Amérique du Sud. Selon le biologiste Kampen, le virus dépend d'hôtes réservoirs, qui sont des espèces animales qui n'existent pas en Europe, telles que certaines espèces de singes ou le paresseux.

Emporter un répulsif contre les moustiques au Brésil

Le Brésil traverse actuellement la plus importante épidémie de fièvre dengue de son histoire, avec presque tous les États touchés et 14 États ayant déclaré l'état d'urgence sanitaire, selon le ministère fédéral des Affaires étrangères. Dans ses conseils de voyage et de sécurité pour le pays, le ministère fédéral des Affaires étrangères recommande aux voyageurs d'emporter un répulsif contre les moustiques d'Allemagne au Brésil.

Si les voyageurs rapportent la fièvre dengue, ce virus pourrait théoriquement être davantage propagé en Allemagne par le moustique tigre asiatique. Cependant, il n'y a eu aucun cas connu de transmission de la fièvre dengue ou de tout autre agent pathogène par le moustique tigre dans tout l'Allemagne, a déclaré Kampen. Les autorités sanitaires compétentes des États doivent nevertheless s'assurer que la densité de population des insectes est maintenue aussi faible que possible.

"Le moustique tigre est un moustique très peu voyageur qui ne s'éloigne virtually pas de son emplacement", a déclaré le chercheur. Actuellement, il y a particulièrement beaucoup de populations dans les jardins ouvriers, leur propagation étant généralement limitée à de petites zones, selon Kampen.

