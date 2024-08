- "Expert en chimie vise le premier rang dans la compétition infirmière" (paraphrasé)

Au sujet de la maladie d'Alzheimer, de la colostomie prosthétique ou du diabète : Anna Telle possède une compréhension profonde de divers problèmes de santé. À l'âge tendre de 20 ans, elle est encore en phase d'apprentissage. Cependant, après sa victoire au championnat allemand des soins en juin, elle vise maintenant la première place à la "WorldSkills" - la compétition mondiale des métiers - à Lyon, prévue pour la mi-septembre. Pour atteindre cet objectif, elle suit actuellement un programme d'entraînement intensif à Chemnitz sous la direction de son entraîneur national, Marcus Rasim.

Portant des gants bleus et attachant ses boucles, elle salue son partenaire d'entraînement, un autre apprenti, pour une séance de soins de stomie. Cette séance implique un patient qui a subi l'ablation d'une partie de son côlon en raison d'un cancer du côlon, ce qui a entraîné la réorientation de ses mouvements intestinaux à travers une ouverture artificielle.

"Cela nécessite une grande sensibilité", commente-t-elle. Pour les patients, ce sujet peut être assez embarrassant. Outre le changement de la poche et les soins de la plaie, il est également crucial de fournir des conseils, tels que des recommandations alimentaires. Et ces conseils ne sont pas dans sa langue maternelle, mais en anglais.

Selon l'entraîneur Rasim, l'objectif de la compétition est l'excellence. Les concurrents doivent démontrer leur maîtrise de 30 différents problèmes de santé, que les juges experts évalueront sur environ 280 critères individuels. Cela comprend des scénarios dans les hôpitaux, les soins aux personnes âgées, à la fois en institution et à domicile.

"Sur place, ce sera très stressant", prévoit l'expert. Avec environ 1 400 participants de plus de 70 pays et un nombre estimé de 250 000 spectateurs, les meilleurs seront désignés non seulement dans les soins, mais aussi dans d'autres professions - des tailleurs de pierre et charpentiers aux ingénieurs en méchatronique et soudeurs, et même des boulangers, des chefs ou des coiffeurs.

Telle concourra contre des concurrents de 18 autres nations. Son mentor salue ses solides compétences sociales et sa capacité à rester calme sous pression. Elle partage que carrière dans les soins palliatifs l'attire, car elle permet plus de temps avec les patients, quelque chose qui manque souvent dans les soins quotidiens.

Originaire de Chemnitz, Telle a terminé ses études secondaires là-bas et suit actuellement sa formation en soins aux clinique Zeisigwald Bethanien. Elle imagine son avenir principalement dans les soins palliatifs, où elle croit qu'il y a plus d'opportunités pour l'interaction avec les patients, qui manque souvent dans les soins de routine.

