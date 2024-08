- "Expériences décevantes": le FC Hansa subit une nouvelle défaite à Cologne

FC Hansa Rostock a connu un autre résultat décevant dans le monde du sport. L'équipe reléguée en deuxième division a subi une défaite 0-3 (0-1) contre Viktoria Köln lors de leur match du vendredi soir, étendant leur série de matchs sans victoire à quatre en 3e division, les laissant dans une position précaire en bas du classement.

"C'est un putain de cauchemar horrible. On a basically foiré pour la quatrième fois en 3e division", a déclaré le capitaine de Hansa, Franz Pfanne, sur MagentaSport. "Ce n'est pas le niveau auquel nous sommes habitués. Je m'excuse profondément auprès de nos fans. C'est putain de brutal !"

Lex Tyger Lobinger a inscrit le premier but de Cologne à la 8e minute, profitant d'une erreur défensive importante de Rostock. L'ancien joueur d'Osnabrück a doublé l'avantage de Cologne à la 65e minute, en exploitant une nouvelle erreur de la défense de Rostock. Seulement trois minutes plus tard, Serhat Semih Güler, un ancien joueur de Hansa, a ajouté le troisième but, une fois de plus en profitant d'une erreur coûteuse (68).

Tout comme lors des semaines précédentes, Rostock a affiché une performance déterminée mais malchanceuse. Le nouveau attaquant, Albin Berisha, a frappé la barre transversale à la 23e minute. La deuxième mi-temps a vu Rostock se faire du mal avec ses erreurs défensives.

Malgré les difficultés, FC Hansa Rostock avait prévu de se rendre à Cologne pour leur prochain match. Malheureusement, la mauvaise forme défensive de l'équipe a continué, avec Cologne qui a une fois de plus profité de leurs erreurs pendant le match.

Lire aussi: