L'épisode six de "Je suis une star - Le face-à-face des légendes de la jungle" sur RTL+ (ainsi qu'à la télévision linéaire sur RTL à 20h15 le 21 août) apporte plus d'humour, introduisant le sauvage Gigi Birofio (25) et presque un baiser entre deux hommes. Cependant, aucun autre candidat n'a été éliminé du camp après David Ortega (38) dans l'épisode six.

Giulia Siegel et Thorsten Legat discutent pendant la garde de nuit

Au cours de leur veille nocturne, Giulia Siegel (49) et Thorsten Legat (55) discutent des autres participants du camp de jungle. "De quoi d'autre pourrait-on parler à part de nos camarades ?" se demande Giulia. Siegel partage ensuite ses observations et évaluations des campeurs qu'elle a recueillies jusqu'à présent dans le camp de jungle.

Elle mentionne l'ancienne candidate du "Bachelor" Georgina Fleur (34), souvent vue avec Siegel, "Georgina ne fait rien maintenant. Rien. Nada. Rien." Les autres candidats ont peur d'une gifle de la dominante Elena Miras (32), avec qui Siegel s'est disputée, et écoutent attentivement tout ce qu'elle dit, suppose Siegel.

Cependant, les propos de Siegel sur le vétéran du camp Winfried Glatzeder (79) sont peut-être les plus choquants. "Winfried, je le trouve si négatif," commence Siegel. Elle lui a un jour demandé pourquoi il était comme ça, et a reçu la réponse : "J'aime faire souffrir les gens et les voir souffrir." Même le famille Legat ne peut plus supporter ça. "Allez, je ne peux pas entendre ça, mec," il intervient.

L'ancienne candidate de "GNTM" Sarah Knappik (37) pourrait bénéficier de son séjour dans la jungle en termes de perte de poids, espère Siegel. Après tout, elle le souhaiterait tant. Cependant, la quarantenaire ne peut trouver aucun nouveau défaut en elle. "Je n'ai pas, je pense, établi de traits de caractère négatifs ces dernières années," dit Siegel. Que dirait Elena Miras de ça ?

Gigi Birofio est presque partage un baiser avec un autre concurrent

Le Casanova de la télé-réalité Gigi Birofio s'est fixé un objectif différent pour la journée. Il cède régulièrement à son désir impulsif de fumer ses cigarettes allouées, et la ration quotidienne de Birofio est épuisée le matin. "Je ne peux pas me contrôler," avoue-t-il ensuite. Elena Miras doit l'aider avec ça. Elle prend sa dernière cigarette en otage et ne doit la lui rendre qu'après le dîner.

Mais Gigi ne tient pas longtemps à son interdiction de fumer auto-imposée. D'abord, il demande à Miras de lui rendre la cigarette. Ensuite, il court après elle en riant dans le camp, se jette par terre avec elle, et les deux jouent à la bagarre. Miras ne sait plus quoi faire d'autre que de passer la dernière cigarette à l'ancien acteur de "GZSZ" Eric Stehfest (35).

Quand il l'invite ensuite à fumer ensemble, l'Italien se met soudain à vanter son camarade de camp. "Un homme vraiment beau est aussi beau sans barbe," remarque Gigi, et ajoute : "Eric, par exemple, a l'air bien avec les deux."

Y aurait-il quelque chose dans l'air entre le marié Stehfest et le participant de l'émission de télé-réalité ? Quand Gigi suggère en plaisantant un baiser sur la bouche de Stehfest, ce dernier veut vraiment l'embrasser. "Allez, un baiser, allez Gigi," dit-il, et enlève même ses lunettes, tandis que Sarah Knappik les encourage avec les mots "Allez, je trouve ça chaud."

C'est un non. "Gigi n'était malheureusement pas prêt à faire le prochain pas dans la vie aujourd'hui," résume Stehfest dans le téléphone de la jungle par la suite.

Mola Adebisi et Giulia Siegel vont nager

Pour l'épreuve de la jungle "River with a twist", Mola Adebisi (51), l'ancien présentateur de VIVA, est choisi, qui sélectionne Giulia Siegel comme partenaire. Les deux campeurs sont équipés de cadenas et de chaînes, avec Siegel qui remarque : "Bien, si je suis attachée maintenant, je vais un peu m'exciter."

Ils sont ensuite descendus dans une cage dans une eau de 17 degrés et doivent trouver les clés correspondantes à leurs nombreux cadenas à l'aveugle. Après 15 minutes de jeu, ils gagnent six étoiles, et Siegel est ravie d'avoir mieux réussi que le camarade Legat, qui avait auparavant réussi à en obtenir quatre avec Miras.

Kader Loth impose des pénalités pour les violations des objets de luxe

Kader Loth (51), qui a succédé à Legat en tant que chef d'équipe le sixième jour, annonce ensuite de mauvaises nouvelles aux campeurs de la jungle. En raison de violations répétées des règles, telles que le partage d'objets de luxe, ils doivent tous les rendre.

Celles comme Knappik, Danni Büchner (46) ou Miras, qui avaient Previously reproché à Siegel et Georgina Fleur d'avoir partagé des cigarettes et de la poudre de bébé, se sentent justifiées. "C'est comme ça chaque saison," trouve Siegel, qui ne semble pas coupable.

"C'est difficile quand Giulia se promène en disant qu'elle se moque de tout ça," trouve Stehfest. Avec Knappik, Büchner et Miras, il doit rendre des objets de luxe chéris comme des oreillers photo personnalisés et des peluches qui rappellent aux campeurs leurs enfants et leur famille.

Giulia Siegel ne se fait pas exactly des amis avec ses actions, c'est le moins qu'on puisse dire. À la fin de l'épisode sept de "Je suis une célébrité - La revanche des légendes de la jungle", les célébrités Jan Köppen (41) et Sonja Zietlow (56) ont annoncé que le prochain candidat à dire au revoir sera décidé par vote. Vu son comportement récent, il n'est pas surprenant que Siegel figure sur la liste de nomination de beaucoup de gens.

