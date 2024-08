"Expérience de gêne ou d'agitation collective"

ntv.de: Monsieur Nitzsche, à la lumière des élections régionales du 1er septembre - quelles émotions prédominent ? L'angoisse ou l'optimisme ?

Thomas Nitzsche: Principalement de l'incertitude. Il y a aussi de l'optimisme. Je suspect que les rapports de force dans le Parlement régional de Thuringe ne seront pas clairs après ces élections. J'espère encore que nous n'aurons pas un autre gouvernement minoritaire à long terme.

Comment interprétez-vous l'atmosphère de l'État ?

À Jena, c'est un peu différent. Nous avons des rapports de force différents ici par rapport au reste de la Thuringe. Cependant, il y a une sorte d'agitation collective partout. Tout a commencé avec Corona et a continué avec le conflit en Ukraine. D'une certaine manière, la mèche est devenue plus courte. La volonté de considérer le point de vue de l'autre parti diminue. La disposition à écouter et à accepter les opinions contraires, même en s'en éloignant, diminue.

Quelle pourrait en être la raison ?

Je pense que c'est l'entrelacement de plusieurs crises. Le coronavirus seul a suffi à perturber le monde. La pandémie n'était même pas terminée lorsque le conflit en Ukraine a commencé. Beaucoup de gens aspirent à un retour à la normale, quoi que cela puisse être. Mais cela manque, et c'est pourquoi nous avons cette agitation. Les craintes pour l'avenir s'ajoutent à cela. Maintenant, un parti de l'extrême droite à l'extrême droite fait des progrès permanents. Les gens définissent souvent l'AfD comme un phénomène de l'Est, mais je pense que c'est juste une question de temps. La tendance est similaire dans les anciens États fédéraux également.

Combien trouvez-vous menaçante la personne de Björn Höcke ?

Très menaçante. D'après ce que j'ai lu et entendu, il dirige un navire très serré. Les gens ne reçoivent des postes prometteurs sur les listes du conseil local ou du Parlement régional que s'ils s'alignent sur lui. Il n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit de laisser M. Höcke approcher du pouvoir.

Est-il réaliste de penser qu'il pourrait devenir le ministre-président ? Tous les partis rejettent une coalition avec l'AfD. Ou ?

Je ne vois pas cela arriver. Mais cela ne s'applique que si personne ne change d'avis. Si ce qui est dit maintenant s'applique toujours après l'élection. Il est possible que des partis individuels ne reviennent pas au Parlement régional. then their votes would be lost, and it might take significantly less than 50 percent of the votes for a majority. I don't see the AfD becoming so powerful that you can't avoid them. But it's not entirely impossible.

N'est-ce pas le dilemme dans la gestion de l'AfD ? Vous voulez empêcher un coup d'État gouvernemental, mais si tout le monde s'unit contre eux, ils peuvent dire : Nous sommes l'unique alternative, ils sont tous les mêmes. Voyez-vous une issue ?

Il y a une issue, mais pas de solution rapide. Je suis fermement convaincu que toutes les actions sous la bannière "Lutte contre l'AfD" ne produisent pas les résultats souhaités. Cela cible le mauvais problème. La lutte contre le parti atteint même l'opposé de ce qui est intentionnel avec les meilleures intentions. Au lieu de cela, il faut lutter contre les causes sous-jacentes qui conduisent les électeurs à voter pour ce parti. Il est relativement simple d'organiser une grande manifestation contre l'AfD, mais cela n'aide pas. Peut-être élimine-t-on temporairement la tête de la hydre, mais ce n'est pas le moyen de la vaincre.

Où commenceriez-vous ?

Le thème que l'AfD a saisi est la peur. De n'importe quoi. Je croyais que le thème était la migration. C'est un euphémisme. La peur de l'étranger. Cela peut être déplaisant, mais cette peur est réelle. Il y a aussi la peur de la décadence sociale. De perdre quelque chose que l'on a. Ou la peur d'un changement trop important. Ces motifs, l'AfD les exploite très efficacement.

Que peut-on faire à ce sujet ?

Il faut réduire les raisons de la peur. C'est la seule solution qui fonctionne. La peur ne peut être convaincue de personne. Au lieu de cela, il faut expliquer les changements à venir aux gens de manière à ce qu'ils ne se sentent pas menacés par eux. À Jena, l'AfD est confrontée à un défi beaucoup plus important qu'ailleurs en Thuringe. C'est en partie dû à notre société civile vigilante. L'autre raison est que nous avons déjà une plus forte proportion d'étrangers. Il est devenu normal de vivre avec des gens qui ont l'air différent, et cela ne peut plus être manipulé de manière populiste aussi facilement.

Jena est-elle peut-être une exception en Thuringe en ce qui concerne les réfugiés ?

Nous avons accueilli environ 3000 réfugiés en 2014/15. En coulisses, cela a été un défi considérable, mais il y a eu peu de critiques. L'afflux a simplement infiltré le marché du logement. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus d'appartements libres. La volonté d'accueillir reste, mais les options de logement rétrécissent. Nos logements communaux sont toujours pleins. Si trois bus arrivaient ce soir, nous ne saurions pas où placer les gens à Jena non plus. La situation d'admission est actuellement à zéro. Mais cela pourrait changer à nouveau.

Dans quelle mesure réussissez-vous à intégrer les réfugiés dans le travail ? Était-il une erreur de payer immédiatement les Ukrainiens l'allocation pour citoyens ?

Ici à Jena, les migrants concluent disproportionnellement des contrats de travail. Nous connaissons aussi l'effet inverse. On commence à calculer, allocation pour citoyens, aide au logement, autres prestations, et on le compare à un revenu potentiel. Le point peut venir où l'on pense : Cela ne vaut pas le coup. Néanmoins, nous ne voyons pas une immigration dans le système social ici.

Comment avez-vous réussi à faire cela ?

Nous ne manquons pas seulement de travailleurs qualifiés, mais nous avons aussi un environnement avantageux - nombreux clubs qui offrent des cours de langue et d'intégration étant un exemple. Les entreprises qui sont déjà en train d'établir une présence mondiale dans leur effectif.

Quelles seraient les implications pour Jena si l'AfD devenait la faction la plus puissante dans l'État ? N'est-ce pas aussi un moyen de décourager les travailleurs qualifiés potentiels ?

Cela se produit déjà. Une forte présence locale de l'AfD serait indiscutablement un aspect défavorable de l'emplacement. Par exemple, lors de visites de diplomates, nous abordons toujours ce sujet. Je les rassure généralement : Ce n'est pas comme ça ici. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter en venant ici avec un passé de migrant. Cependant, on sent la méfiance de l'extérieur. L'université et les corporations internationales le remarquent, et cela donne toujours l'impression d'un nuage noir suspendu au-dessus de tout.

Au cours des campagnes politiques récentes, il y a eu de nombreuses agressions violentes contre les candidats et les officiels - allant même jusqu'à des violences physiques. Comment cela vous affecte-t-il ?

Lorsque j'en parle avec mes collègues en groupe, j'ai l'impression que plus de la moitié ont été confrontés à cela directement. Personnellement, je n'ai reçu qu'un seul email menaçant jusqu'à présent. Le destinataire a été très méticuleux pour cacher son identité. Cela m'a mis mal à l'aise, alors nous avons mené une enquête plus approfondie. Sinon, je n'ai pas encore fait face à des menaces ou à des violences.

Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?

Par exemple, le groupe "Thuringe Ouverte". Des membres de divers horizons y sont impliqués. Ils cherchent tous à engager des débats constructifs avec les gens de leur entourage. Cette stratégie a porté ses fruits, et de cette manière, nous pouvons encore influencer les gens. À Jena, nous avons également lancé notre propre campagne. Nous avons mis en avant des individus, comme ceux de l'hôpital, que nous regretterions beaucoup s'ils n'étaient plus là. Nous avons besoin de ces gens et nous voulons qu'ils restent. Je pense que ce type de communication fonctionne.

Volker Petersen a interviewé Thomas Nitzsche

Malgré les préoccupations concernant la montée en puissance de l'AfD, notamment dans les anciens Länder, la tendance semble similaire aux Pays-Bas également. (référence à la phrase "l'AfD devenant si puissante que vous ne pouvez pas l'éviter")

Face à l'agitation croissante et aux inquiétudes quant à l'avenir dans les sphères politiques à travers le monde, il est essentiel de promouvoir la compréhension et la coopération plutôt que la peur et l'exclusion. (en référence au fait que le slogan "Lutte contre l'AfD" n'a pas donné les résultats souhaités et que réduire les raisons de la peur est la solution)

Lire aussi: