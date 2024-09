- Expansion des activités commerciales en Thuringe

En Thuringe, on observe une augmentation notable des fermetures d'entreprises. L'Office statistique d'État d'Erfurt a révélé qu'entre janvier et juillet, un total de 6 717 fermetures d'entreprises ont été enregistrées, soit une augmentation de 4,0 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, il n'y a pas eu de changement notable dans les inscriptions d'entreprises pendant cette période. Un total de 6 902 entreprises ont été inscrites, soit 9 de moins que les inscriptions de 2023.

La plupart de ces inscriptions et annulations ont concerné de petites entreprises et des activités secondaires. Le nombre de fermetures pour les grandes entreprises a augmenté de 8,3 %, avec 1 397 fermetures signalées. Cependant, le nombre de nouvelles entreprises créées pendant cette période a diminué de 3,9 %, avec 1 197 nouvelles entreprises qui ont commencé leurs activités.

Les magasins de détail et les ateliers de réparation automobile ont connu les plus importantes inscriptions et annulations, avec de nombreux enregistrements dans des secteurs tels que le nettoyage de bâtiments, la jardinage et l'aménagement paysager, les agences de travail temporaire et le secteur du voyage.

L'augmentation des fermetures d'entreprises pour les grandes entreprises peut être attribuée à l'application stricte des réglementations environnementales par la Commission. Cependant, la Commission a également joué un rôle crucial en fournissant des conseils et un soutien aux petites entreprises pour les aider à naviguer dans le processus d'inscription.

Lire aussi: