Exercices navaliers: des navires chinois arrivent au port russe de Vladivostok

14:39 Baerbock exprime des inquiétudes : si l'Ukraine s'effondre, la Moldavie suivra

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, met en avant que l'aide à l'Ukraine profite également à la République de Moldavie voisine pour maintenir son existence. "Tout ce que nous faisons pour aider l'Ukraine se traduit finalement par une stabilisation pour la Moldavie", a déclaré Baerbock lors d'une réunion du Plateforme de partenariat Moldova à Chisinau. "Il est clair que la principale préoccupation des gens ici est que si l'Ukraine vacille, alors la Moldavie sera la prochaine."

13:56 Ukraine : 97 travailleurs de réponse d'urgence périssent depuis l'invasion russe

Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine a coûté la vie à 97 membres de l'équipe de réponse d'urgence ukrainienne depuis l'invasion à part entière, selon un rapport d'Ukrinform. Au total, 395 travailleurs de réponse d'urgence ont été blessés lors de leurs missions. L'Ukraine reconnaît aujourd'hui comme le "Jour des sauveteurs".

13:44 Journal américain : la Russie et l'Ukraine subissent plus d'un million de pertes

Selon une enquête du "Wall Street Journal" américain, la Russie et l'Ukraine ont toutes deux subi de lourdes pertes dans l'invasion de la Russie en Ukraine, avec des centaines de milliers de soldats tués ou blessés des deux côtés. L'armée ukrainienne a apparemment subi environ 80 000 pertes et 400 000 blessures, tandis que les pertes russes sont estimées à 600 000 - 200 000 morts et 400 000 blessés, selon les estimations des agences de renseignement occidentales rapportées par le journal. Ni Kiev ni Moscou n'ont publié leurs propres chiffres de pertes.

13:21 Munz : la Russie cherche à renforcer ses forces armées par des raids de conscription

La Russie cherche à augmenter ses forces militaires à 1,5 million de soldats par décret. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, cette mesure a une signification qui va au-delà du conflit ukrainien.

12:55 Le Kremlin justifie l'expansion militaire en raison des menaces croissantes aux frontières

Le Kremlin attribue ses plans d'augmentation de ses forces militaires à la deuxième plus grande force du monde aux menaces accrues à ses frontières. "C'est dû à l'augmentation du nombre de menaces à la périphérie de nos frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. "C'est un résultat de l'environnement hostile intense à nos frontières occidentales et de l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des mesures appropriées." Lundi, le président Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter l'armée russe de 180 000 soldats à un total de 1,5 million de soldats actifs, ce qui en fait la deuxième plus grande armée du monde après la Chine.

12:30 Sondage : la majorité s'oppose aux roquettes à longue portée pour Kyiv

Le gouvernement ukrainien cherche à cibler les logistiques russes - aérodromes militaires, centres de commandement, infrastructures. Dans l'enquête RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes de l'Ouest "capables de frapper des cibles profondément en Russie". 28 % y sont favorables. Il y a une majorité pour la livraison de ces roquettes parmi les partisans des Verts et du FDP (53 % et 58 % respectivement). Seuls 34 % des collègues SPD et 31 % des partisans de l'Union soutiennent cette décision. Pas de soutien pour ces transferts d'armes chez les partisans de l'AfD (0 %) et seulement 4 % chez les partisans de l'AfD. 61 % des partisans de l'SPD et de l' Union CDU/CSU s'opposent à de telles livraisons d'armes. Chez les partisans de l'AfD, 91 % s'opposent aux transferts d'armes à longue portée, et chez les partisans de l'AfD, c'est même 97 %. L'opposition à de telles livraisons d'armes est plus prononcée à l'est (83 %) qu'à l'ouest (61 %).

11:49 Routt, le suspect assassin, a mentionné en 2022 son désir de tuer Poutine

Le suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, Ryan Wesley Routt, aurait exprimé son désir de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un il y a plusieurs années, selon des sources du "Wall Street Journal" qui ont parlé à l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh a rencontré Routt en 2022 alors qu'elle travaillait en Ukraine, le décrivant comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires ukrainiennes et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le documentaire controversé "Russians in War" sera projeté au festival de Toronto

Malgré les premières préoccupations quant à la sécurité, le documentaire controversé "Russians in War" sera finalement présenté au festival international du film de Toronto. De nombreuses menaces ont été invoquées comme raison de l'exclusion initiale du film du festival, mais une mise à jour récente a confirmé qu'il serait finalement projeté. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé des mois avec des soldats russes au front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur d'Ukraine au Canada critique la décision, affirmant que le festival "fournit une plateforme à la propagande russe".

10:51 L'ambassadeur russe est sceptique quant aux pourparlers de paix

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des doutes quant à d'éventuelles négociations de paix dans le conflit Russie-Ukraine. D'abord, un plan de paix est nécessaire, a déclaré Nechaev sur Deutschlandfunk. Seulement alors la Russie pourra-t-elle évaluer dans quelle mesure ce plan correspond à ses propres idées. Nechaev a fait référence aux déclarations du chancelier fédéral Olaf Scholz, qui avait plaidé pour accélérer les efforts en vue d'une paix dans une interview estivale de ZDF la semaine dernière. "Il y aura sans doute un autre sommet de la paix", a déclaré Scholz. Il est d'accord avec le président ukrainien Zelenskyj "qu'il doit également y en avoir un qui inclut la Russie".

10:31 L'ONU aide l'Ukraine en matière de sécurité énergétique pour l'hiver

La société énergétique ukrainienne Naftogaz renforce sa collaboration avec le Programme de développement des Nations unies, UNDP, en matière de sécurité énergétique. Les experts s'inquiètent que les attaques aériennes russes contre les infrastructures critiques puissent causer des conditions hivernales difficiles pour les Ukrainiens, entraînant de nombreuses coupures de courant, de chauffage et d'eau potable. L'UNDP vise à aider l'Ukraine à minimiser les perturbations de l'approvisionnement en population, comme l'utilisation de générateurs alimentés au gaz.

09:55 Panne de courant persistante à Sumy suite à une attaqueDans la région ukrainienne de Sumy, qui a subi une attaque matinale de drones Shahed russes, 280 000 personnes restent sans électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont échappé à la destruction ont causé des dommages à l'infrastructure critique.

09:28 Exécution sommaire de prisonnier de guerre ukrainien par les RussesLe commissaire aux droits de l'homme du parlement ukrainien signale que les forces russes ont exécuté brutalement un prisonnier de guerre ukrainien. "Les Russes ont massacré un prisonnier de guerre ukrainien, les mains liées avec du ruban adhésif, à l'épée." Les actes de cruauté et de barbarie des Russes sont incompréhensibles, déclare un expert ukrainien. Aujourd'hui, une photo du soldat abattu a été partagée sur les réseaux sociaux. L'épée utilisée pour le meurtre porte l'inscription "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova ont publié des images de soldats ukrainiens survivants qui ont enduré la captivité russe.

09:02 Alaudinov commente l'offensive de KurskLorsque Kyiv a surpris Moscou en lançant une invasion dans la région frontalière de Kursk au début août, la direction militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinov a exprimé son optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, profitons des collations et regardons nos gars détruire l'ennemi", a-t-il écrit le premier jour de l'avancée. Depuis, Alaudinov est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, et ses déclarations sont largement diffusées par les médias russes. Une telle présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation de ceux qui sont tout en haut, selon les experts consultés par l'agence de presse AFP. Comme le chef tchétchène Ramsan Kadyrov, Alaudinov semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle. Certains spéculent même qu'il pourrait être un successeur potentiel du soi-disant malade Kadyrov.

08:42 L'Allemagne offre 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'UkraineL'Allemagne offre un supplément de 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine, a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d'une visite à la République de Moldavie à Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et l'hiver est juste autour du coin", a-t-elle déclaré avant de rencontrer la Plateforme de partenariat de Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie prévoit une autre "guerre d'hiver" pour rendre la vie des Ukrainiens aussi insupportable que possible.

08:01 Attaque de drones russes contre les installations énergétiques ukrainiennesL'Ukraine signale une autre importante attaque de drones par la Russie. La défense aérienne a abattu 34 sur 51 drones russes pendant la nuit, selon l'armée de l'air. Ils étaient actifs dans cinq régions. Les autorités locales signalent également que les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont été attaquées. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, et les installations critiques, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, ont été connectés aux systèmes de secours. Les équipes d'urgence effectuent actuellement des réparations.

07:37 Pertes militaires russes en UkraineSelon l'état-major ukrainien, la Russie a subi 1 020 pertes, y compris morts et blessés, depuis hier. Cela porte le nombre total de pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022 à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Aéroport militaire russe attaqué par des drones ukrainiensL'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaqué par des drones d'attaque ukrainiens, selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", qui a partagé des vidéos avec des détonations audibles. On pense que des bombardiers stratégiques équipés de missiles sont stationnés là-bas, que la Russie utilise pour attaquer les villes ukrainiennes.

06:35 Stoltenberg soutient le débat sur les armes à longue portée pour l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, accueille favorablement le débat international en cours sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes à longue portée occidentales. "C'est la décision de chaque allié, mais il est crucial que nous coordonnions étroitement, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à la chaîne de télévision britannique LBC. L'Ukraine réclame depuis des semaines auprès de ses alliés la permission de frapper les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. En ce qui concerne la préoccupation concernant l'escalade potentielle du conflit, Stoltenberg a déclaré qu'il n'y avait pas d'options sans risque en temps de guerre. "Mais je pense toujours que le plus grand risque pour nous est que Poutine gagne en Ukraine."

06:13 La plateforme de propagande d'État russe RT interdite sur Facebook et WhatsAppMeta, la société mère de Facebook, a bloqué la diffusion de la propagande d'État russe via des plateformes comme RT dans le monde entier, a annoncé Meta. RT (anciennement Russia Today) et les organisations affiliées seront interdites sur les applications de Meta, y compris Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de campagnes de désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Pour en savoir plus, cliquez ici.

05:33 Lukashenko gracie 37 prisonniers en Biélorussie

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 37 prisonniers. Le gouvernement biélorusse de Minsk sous-entend que ces individus étaient emprisonnés pour "extremisme", un terme fréquemment utilisé en Biélorussie pour salir les critiques du gouvernement. Parmi ceux qui ont été graciés, il y a six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun détail n'est fourni sur les 37 individus graciés. Ces derniers mois, la Biélorussie a constamment accordé la grâce à des prisonniers qui ont protesté contre le gouvernement. En août, Loukachenko a gracié 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres en septembre. À chaque fois, Loukachenko a souligné que les prisonniers avaient manifesté leur repentir et demandé le pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : détérioration de la situation des droits de l'homme en RussieSelon un rapport de l'ONU, les droits de l'homme en Russie sont continuellement bafoués. "Maintenant, il y a un système organisé et encouragé par l'État d'abus des droits de l'homme", déclare Mariana Katzarova. Nommée Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation en Russie en 2023, la Bulgare Katzarova affirme dans son rapport que ce système est conçu pour écraser la société civile et l'opposition politique. Les critiques de la conflit de la Russie avec l'Ukraine et les dissidents sont de plus en plus persécutés. Katzarova estime le nombre de prisonniers politiques à au moins 1372. Ces activistes des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été inculpés et condamnés à de lourdes peines de prison pour des chefs d'accusation fabriqués. Ils ont subi des tortures pendant leur détention. Les prisonniers politiques sont détenus en isolement, tandis que d'autres sont contraints d'être admis dans des établissements de santé mentale. Ce ne sont que les cas connus de Katzarova ; le nombre réel pourrait être plus élevé, selon un assistant.

23:24 La Suède supervisera la présence proposée de l'OTAN en FinlandeL'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, la Suède étant potentiellement en tête. Cela implique un modèle unique de forces multinationales de l'OTAN, intitulé Forces terrestres avancées (FLF), similaire à celles d'autres pays de l'OTAN bordant la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson et son homologue finlandais Antti Häkkänen ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson exprime sa fierté d'avoir été invité par la Finlande à servir de "nation cadre" pour cette présence. Cette présence renforcera la sécurité globale de l'OTAN.

