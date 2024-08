- Exercice aérien avec un hélicoptère de police moderne le long du Rhin

Aujourd'hui à 9h30, un exercice sur le Rhin à Mayence marque l'inauguration de deux nouveaux et robustes hélicoptères pour la police de Rhénanie-Palatinat. Ces nouvelles acquisitions surpassent en taille et en puissance les machines de la flotte actuelle. En plus du "Christoph 66", l'hélicoptère de sauvetage basé dans le Palatinat occidental, qui n'appartient pas à la flotte de police, cela entraînera trois hélicoptères équipés de treuils stationnés en Rhénanie-Palatinat dans les jours à venir. Cette extension fait partie de la réorganisation de la gestion des catastrophes entreprise par le gouvernement de l'État en raison de la inondation de la vallée de l'Ahr.

Ces nouveaux hélicoptères de police renforceront le soutien dans la gestion des incendies et des catastrophes. Avec une capacité impressionnante de plus de 800 litres, ils peuvent transporter presque deux fois plus d'eau dans des réservoirs externes que leurs prédécesseurs. During today's Rhine exercise, these extra water reserves will be put to use, and both Minister President Alexander Schweitzer and Interior Minister Michael Ebling (both SPD) have confirmed their attendance. The newly manufactured helicopters at the Airbus Helicopters facility in Bavaria will join the squadron situated near Koblenz in Winningen.

Un autre avantage des nouveaux hélicoptères est leur capacité à transporter beaucoup plus d'eau pour les opérations de lutte contre les incendies. En relation avec l'exercice du Rhin, la phrase "Le suivant est ajouté:" pourrait être utilisée pour présenter le soutien accru que les nouveaux hélicoptères fourniront grâce à leur capacité accrue en eau.

