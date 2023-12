Exclusivité CNN : Les anciens médicaments amaigrissants font un retour en force alors que Zepbound et Wegovy restent hors de portée pour beaucoup.

"J'avais pris 30 livres en deux ans environ, et j'étais donc désespérée de trouver quelque chose" pour m'aider à perdre du poids, a déclaré cette mère de deux enfants, âgée de 56 ans. Elle a essayé WeightWatchers et le régime céto, dans l'espoir de perdre du poids et de pouvoir arrêter de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits récemment pour l'hypertension artérielle et le cholestérol. Mais rien ne semblait fonctionner.

C'est ainsi que Mme Nguyen s'est retrouvée dans un voyage de 15 mois à travers une nouvelle classe de médicaments comme Ozempic et Wegovy. Connus sous le nom d'agonistes des récepteurs du GLP-1, ils connaissent une popularité croissante, mais peuvent parfois être impossibles à obtenir en raison d'obstacles liés à l'assurance et de pénuries. Comme un nombre croissant de patients, M. Nguyen a commencé à prendre un médicament d'ordonnance vieux de plusieurs décennies pour perdre du poids.

"Les gens viennent chercher un traitement à base de GLP-1 et, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas l'obtenir ou changent d'avis", explique le médecin de Mme Nguyen, le Dr Jody Dushay, du Beth Israel Deaconess Medical Center.

Les anciens médicaments pour la perte de poids présentent plusieurs avantages, selon le Dr Dushay. Ils peuvent être plus abordables, même en ce qui concerne le remboursement, sont moins susceptibles d'être en pénurie, ont des effets secondaires différents de ceux du Wegovy et d'autres médicaments similaires, et sont des pilules au lieu d'injections.

Les prescriptions globales de médicaments amaigrissants ont grimpé en flèche, tout comme celles des médicaments plus anciens de la catégorie, bien qu'à une échelle plus modeste que les médicaments comme Wegovy, selon les données d'Epic Research fournies en exclusivité à CNN.

Lutter contre l'assurance et les pénuries

Pour Mme Nguyen, tout a commencé au printemps 2022, lorsqu'un ancien médecin lui a prescrit Wegovy. Mais même si elle remplissait les conditions requises en raison de son indice de masse corporelle - environ 35, dit-elle - le médicament coûtait plus de 1 000 dollars par mois, et l'assurance de Mme Nguyen ne le couvrait pas. Son médecin lui a donc prescrit un autre médicament, Ozempic, qui est approuvé pour le diabète de type 2 et qui utilise le même ingrédient clé, le semaglutide, à des doses généralement plus faibles. Il est souvent utilisé pour la perte de poids.

Mme Nguyen, qui vit dans la banlieue de Boston, explique qu'elle a pu trouver une réserve d'Ozempic pour trois mois au prix de 900 dollars grâce à un site web qui lui permettait de commander le médicament depuis le Canada. Au cours de ces trois mois, elle a perdu trois kilos.

"Ce n'était pas très rapide", a déclaré Mme Nguyen. "C'était suffisant pour que je me sente comme si j'avais trouvé quelque chose qui fonctionne. J'ai trouvé quelque chose qui marche".

Mais au bout de trois mois, Mme Nguyen a déclaré qu'elle ne pouvait plus continuer à payer autant de sa poche pour le médicament. À ce moment-là, une nouvelle option est apparue sur le marché : Mounjaro, un médicament similaire à Ozempic approuvé pour le diabète de type 2. Le fabricant, Eli Lilly, a offert un coupon pour réduire la participation financière de certains patients, ce qui a permis à Mme Nguyen d'obtenir ce médicament pendant environ un an.

Elle a perdu 5 kilos supplémentaires et pense qu'elle aurait pu en perdre encore plus, sauf que le médicament commençait à se faire rare à des doses plus élevées, ce qui l'a obligée à prendre une dose plus faible pendant plus longtemps qu'elle ne l'aurait fait autrement.

Malgré cela, Mme Nguyen a déclaré qu'elle avait enfin trouvé quelque chose qui fonctionnait pour elle, quelque chose qui atténuait le "bruit de la nourriture" qui avait rendu difficile la perte de poids dans le passé.

"Je me suis sentie neutre pour la première fois", a déclaré Mme Nguyen. Plus encore, l'existence de nouveaux médicaments comme ceux-là a été gratifiante dans la manière dont la médecine aborde la question de la perte de poids.

"Soudain, on se sent vu et entendu pour la première fois", a déclaré Mme Nguyen, "lorsque l'on parle de l'obésité comme d'une maladie plutôt que comme d'un mode de vie paresseux".

Puis le programme de coupons Mounjaro a pris fin, et Nguyen s'est retrouvée une fois de plus sans accès aux médicaments.

Je ne suis pas assez grosse

Le médecin de M. Nguyen a alors essayé de prescrire un médicament plus ancien de la même classe GLP-1, appelé Saxenda. L'assurance de Mme Nguyen l'a refusé, se souvient-elle, "parce que mon IMC n'entrait pas dans la catégorie des obèses morbides".

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) définissent l'obésité comme un IMC de 30 ou plus, et Saxenda - ainsi que d'autres médicaments GLP-1 - est autorisé pour les personnes ayant un IMC d'au moins 30, ou un IMC de 27 et au moins une affection liée au poids, comme l'hypertension artérielle.

Le CDC classe les IMC de 35 à 40 dans la "classe 2 d'obésité" et ceux de 40 et plus dans la "classe 3", ou ce que certains appellent l'obésité sévère ou, auparavant, l'obésité "morbide".

Je me suis donc dit : "Si vous voulez que je devienne obèse morbide, je pense que je reviendrai vous voir dans un an environ, parce que nous serons probablement arrivés à ce stade"", a déclaré M. Nguyen. "Je ne suis pas assez gros, ou quelque chose comme ça".

Au cours des trois mois qui ont suivi l'arrêt de Mounjaro, d'août à novembre, elle a repris environ 80 % des 20 kilos qu'elle avait perdus au cours des 15 mois précédents.

"La vitesse à laquelle j'ai repris était alarmante", a déclaré Mme Nguyen. "C'était au moins un kilo par semaine.

C'est alors qu'elle a été orientée vers Dushay, endocrinologue spécialisé dans l'obésité et le diabète de type 2 à Beth Israel et professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School. Tous deux ont commencé à réfléchir aux différentes options possibles.

C'est une conversation que Dushay dit avoir avec beaucoup de ses patients, car la popularité de nouveaux médicaments comme Ozempic incite les gens à rechercher un traitement pour la perte de poids là où ils ne l'auraient peut-être pas fait auparavant, mais ils se heurtent alors à des obstacles pour obtenir les médicaments.

Je pense qu'il y a ce sentiment sous-jacent que "je devrais être capable de le faire moi-même", ce qui ne s'applique pas à beaucoup d'autres maladies chroniques et ce qui, je pense, est une perception erronée pour de nombreuses raisons", a déclaré Mme Dushay.

Le boom de la popularité des nouveaux médicaments, a-t-elle ajouté, "a peut-être permis aux gens de consulter un médecin pour le traitement d'une maladie de la même manière que s'ils souffraient de diabète ou d'hypertension artérielle".

En raison des pénuries chroniques de Mounjaro, Ozempic et Wegovy, des refus d'assurance et d'une myriade d'autres raisons, Dushay et d'autres médecins se sont tournés vers des outils qu'ils utilisaient avant que ces médicaments ne soient disponibles : d'anciens médicaments sur ordonnance utilisés pour la perte de poids, avec ou sans étiquette, comme la phentermine, la metformine et le bupropion.

Pour Nguyen, Dushay a prescrit du bupropion, approuvé pour la première fois par la Food and Drug Administration en 1985 et mieux connu sous le nom de marque de l'antidépresseur Wellbutrin. Il est également approuvé pour le sevrage tabagique et, en 2014, a été approuvé par la FDA pour la perte de poids en association avec un autre médicament, la naltrexone, sous le nom de Contrave.

"Vous pouvez l'essayer pour les personnes chez qui le grignotage de l'après-midi ou du soir est un gros problème ou qui ont de nombreuses envies de sucreries", a déclaré le Dr Dushay. "Comme pour le sevrage tabagique, je pense que c'est le principal mécanisme par lequel il peut aider.

Mme Nguyen a déclaré en novembre qu'après une semaine de traitement au bupropion, elle avait l'impression que ce médicament avait enfin mis fin à la prise de poids continue qu'elle subissait depuis qu'elle n'avait plus accès à Mounjaro.

Augmentation des prescriptions de médicaments amaigrissants chez les personnes âgées

Les taux de prescription de médicaments amaigrissants chez les adultes en surpoids ont plus que doublé depuis 2017, selon les données d'Epic Research basées sur l'analyse de millions de dossiers médicaux électroniques. Entre 2022 et 2023, les données montrent que les taux ont bondi de 25 %.

Les augmentations les plus importantes concernent le semaglutide et le tirzepatide, les noms génériques d'Ozempic et Wegovy (semaglutide) et de Mounjaro et Zepbound (tirzepatide). Mais les taux de prescription de médicaments plus anciens ont également augmenté de manière significative.

Le taux de prescription du bupropion a augmenté de 29 % entre 2017 et 2023, selon les données d'Epic, tandis que celui de la phentermine, approuvée par la FDA en 1959, a augmenté de 34 %. L'analyse a porté sur les adultes caractérisés par une surcharge pondérale qui ont eu des ordonnances pour des médicaments au cours d'une année donnée et sur les taux qui ont été prescrits pour un médicament de perte de poids.

Les chiffres sont plus élevés pour les nouveaux médicaments : Le taux de prescription du sémaglutide a presque doublé au cours de la seule année écoulée, tandis que celui du tirzepatide a augmenté de 141 %. Le sémaglutide a été approuvé sous le nom d'Ozempic pour le diabète de type 2 en 2017 et autorisé pour la gestion du poids chronique sous le nom de Wegovy en 2021. Le tirzepatide, sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2, a été autorisé en mai 2022 et le mois dernier pour la perte de poids sous le nom de Zepbound.

"Tout le monde ne bénéficie pas d'une couverture d'assurance pour les nouveaux médicaments", a déclaré le Dr Louis Aronne, directeur du Comprehensive Weight Control Center de la Weill Cornell Medicine, qui utilise largement les anciens médicaments, ainsi que les nouveaux, dans sa pratique. "Ils font donc ce qu'ils peuvent pour perdre du poids.

Les médicaments plus anciens peuvent être très efficaces, dit-il, mais comme pour toute classe de médicaments, il s'agit de trouver celui qui convient à chaque personne. La phentermine, par exemple, peut augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle, de sorte qu'il a déclaré qu'il ne choisirait pas ce médicament pour une personne souffrant d'une maladie cardiovasculaire.

La phentermine faisait partie de la fameuse combinaison fen-phen qui a entraîné de graves problèmes de valves cardiaques chez certains patients ; l'autre médicament de la combinaison, la fenfluramine, a été retiré du marché en 1997. La FDA n'a pas demandé le retrait de la phentermine.

Ce médicament a également été approuvé en 2012 dans le cadre d'une association avec un autre médicament, le topiramate, sous le nom de Qsymia , un médicament destiné à la perte de poids.

Les essais cliniques du Qsymia et du Contrave n'ont pas permis de perdre autant de poids que la classe GLP-1, et ces médicaments n'ont jamais connu de succès commercial.

Pour certaines personnes, les nouveaux médicaments sont moins attrayants précisément parce qu'ils sont nouveaux. Henry Benson, 62 ans, a déclaré qu'il avait perdu environ 70 livres en quatre ans grâce à un programme de style de vie avec Dushay et qu'il espérait perdre encore 20 livres. Lui et Dushay ont discuté du Wegovy et d'autres médicaments similaires, et il a décidé qu'ils n'étaient pas pour lui.

Les effets secondaires potentiels associés aux GLP-1 semblent "particulièrement désagréables", a-t-il déclaré ; ils peuvent inclure des nausées, des vomissements et de la constipation, en particulier lorsque les patients commencent à prendre ces médicaments.

En outre, a-t-il ajouté, "le médicament est relativement nouveau, nous ne savons donc pas vraiment quels sont les effets secondaires à long terme. ... J'ai examiné tout cela et je me suis dit : 'Vous savez quoi, je ne pense pas que ce soit bon pour moi'".

Lui et Dushay ont opté pour la metformine, un médicament générique approuvé en 1994 pour le traitement du diabète de type 2. Il a perdu environ cinq kilos supplémentaires, et son objectif est d'arrêter de prendre le médicament après avoir perdu environ 15 kilos supplémentaires, puis de maintenir sa perte de poids sans médicament. Il fait remarquer qu'il a déjà pu arrêter d'autres médicaments, comme les statines, parce que son taux de cholestérol a baissé grâce aux changements qu'il a apportés à son alimentation.

Bien que les médecins soient heureux de disposer de nouveaux outils tels que les GLP-1, leur utilisation accrue peut présenter des inconvénients, a déclaré le Dr Zhaoping Li, professeur de médecine et chef de la division de la nutrition clinique à l'université de Californie, à Los Angeles.

"Les gens perdent du poids, d'accord, mais ils perdent aussi beaucoup de muscles", ce qui peut être particulièrement inquiétant pour les patients gériatriques, a déclaré le Dr Li. "Un autre problème majeur est que les gens mangent si peu qu'ils commencent à souffrir de malnutrition et de carences en vitamines. Ce n'est donc pas un voyage gratuit pour tout le monde vers un meilleur endroit".

Dushay et Aronne citent tous deux les résultats d'essais menés cette année qui montrent que Wegovy peut réduire de 20 % le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès d'origine cardiaque chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, en plus de la perte de poids.

Et avec le Zepbound nouvellement disponible auprès d'Eli Lilly, les patients comme Nguyen espèrent avoir plus de chance d'y accéder. Mme Dushay a déclaré qu'environ 75 % de ses demandes de prise en charge par l'assurance de ce médicament, dont le prix a été réduit par rapport à celui de Wegovy mais qui coûte tout de même plus de 1 000 dollars par mois, ont été rejetées. Selon Mme Dushay, le Wegovy est mieux couvert depuis qu'il est sur le marché depuis plus longtemps, mais il est en pénurie, en particulier pour les faibles doses.

Comme elle l'a fait pour Mounjaro, Lilly offre un coupon pour réduire les frais à la charge de certains patients. Mme Nguyen explique que son assurance lui a refusé la couverture, mais que la carte d'épargne lui permet de payer 550 dollars par mois. Elle prévoit d'utiliser cette somme pour commencer à prendre des doses plus faibles de Zepbound et, lorsqu'elle aura atteint une dose plus élevée, de passer éventuellement à Wegovy, qui est couvert par l'assurance.

Elle a reçu sa première injection de Zepbound la semaine dernière.

Source: edition.cnn.com