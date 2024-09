- Exclusion de l'équipe nationale: l'aspiration professionnelle conduit à la colère envers Ranknick

Le joueur de football Marco Friedl de Werder Bremen est furieux de ne pas être régulièrement sélectionné en équipe nationale autrichienne. "Je n'ai aucune communication, aucune conversation. C'est pourquoi j'ai décidé de passer à autre chose. Je suis vraiment énervé", a déclaré le défenseur de 26 ans après le match de Bundesliga contre Borussia Dortmund (0:0).

L'entraîneur Ralf Rangnick a omis Friedl lors de l'été au Championnat d'Europe de football et l'a finalement inclus comme remplaçant pour les deux prochains matches internationaux contre la Slovénie et la Norvège. "J'ai déjà tant parlé de ça et je n'ai pas envie d'en discuter plus longuement, sinon je vais redevenir ridicule de colère. C'est dommage", a grommelé Friedl.

