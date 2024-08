Exclusif: Un regard sur l'arsenal de missiles balistiques vieillissant des États-Unis

Sous la porte blindée se tient l'une des armes les plus puissantes de l'inventaire américain, un missile balistique intercontinental Minuteman III. Au sommet de la missile imposante se trouve sa ogive nucléaire polie, capable de frappervirtuellement n'importe quel point du monde, avec des fusées boosters qui peuvent propulser le missile à 15 000 miles par heure.

Ce silo à missile, comme les 149 autres disséminés dans la campagne du Dakota du Nord, est câblé à une série de facilities espacées à l'extérieur de la base aérienne de Minot, où de petits équipes d'aviateurs restent en alerte 24 heures sur 24, toujours prêts en cas d'ordre impensable de lancer l'une des armes de destruction massive de l'Amérique.

Les États-Unis ont approximativement 400 missiles Minuteman III, selon l'Air Force, répartis sur plusieurs bases. Ils doivent être toujours prêts pour qu'ils soient espérons-le jamais utilisés.

"Le potentiel de destruction de ces armes est si vaste", a déclaré le colonel James Schlabach, commandant de l'aile 91 de la base aérienne de Minot. "Le public dans son ensemble a besoin de nous être affûtés et sur notre jeu avec ça dans tous les aspects."

Les ICBM font partie de la triade nucléaire, le moyen par lequel les États-Unis pourraient lancer une attaque nucléaire. Mais contrairement aux deux autres parties de la triade - les bombardiers stratégiques et les sous-marins balistiques - les facilities de lancement des ICBM sont des positions fixes. Les facilities d'alerte des missiles qui contrôlent 10 facilities de lancement, ou silos, le sont également.

Profondément sous chaque facility d'alerte des missiles se trouve une capsule minuscule avec à peine assez de place pour s'étirer. La capsule est scellée derrière une porte de vault massive qui reste fermée presque en permanence. À l'intérieur, deux membres du service américain sont chargés de 10 missiles, les surveillant en permanence en cas de problème avec l'arme stratégique ou son silo de logement.

"Quand nous ouvrons ces grandes portes et que nous entrons, c'est comme un autre monde", a déclaré le 2e lieutenant Evelyn McCoy à CNN. "Quand nous nous asseyons à ces consoles, il est facile de se rappeler qu'il y a des milliards de dollars d'actifs à nos doigts, et ça ne vient pas sans poids sur moi du tout."

À la base aérienne de Minot, les deux aviateurs passeront 24 heures dans la capsule, partageant un lit, une salle de bain, un frigo et un micro-ondes.

Les heures longues dans la capsule peuvent être tedieuses, avec peu de connexion au monde extérieur. En surface, des équipes de forces de sécurité protègent la facility d'alerte des missiles et les silos environnants, tandis qu'un petit groupe de chefs prépare trois repas par jour pour toute l'équipe. Une deuxième équipe de deux aviateurs attend leur tour de 24 heures dans la capsule de contrôle souterraine.

"Nous nous entraînons comme nous combattons et nous le prenons très au sérieux", a déclaré le lieutenant Joseph Cambio. "L'entretien sort tous les jours en aidant à réparer notre système d'armes. Nous avons les forces de sécurité gardant ça. Nous avons des gens à la base soutenant l'entraînement. Nous avons des groupes médicaux nous soutenant, s'assurant que nous pouvons sortir ici. Il faut toute l'aile pour accomplir cette mission."

Les jeunes officiers qui se trouvent à l'intérieur de la capsule sont souvent moins de la moitié de l'âge des armes de missiles qu'ils contrôlent.

Le Minuteman III ICBM a été déployé pour la première fois en 1970, moins d'une décennie après la crise des missiles de Cuba. La production du missile à longue portée a pris fin en 1978. Les missiles les plus récents de l'inventaire américain ont Nearly 50 ans, passant par de nombreux programmes de modernisation et d'amélioration pour garder l'arme stratégique en fonctionnement.

L'Air Force a l'intention de remplacer les Minuteman III vieillissants par le missile Sentinel, qu'elle considère comme "l'option la plus rentable" pour maintenir cette jambe de la triade nucléaire. Mais en juillet, l'Air Force a reconnu que le programme coûterait au moins 140,9 milliards de dollars, ce qui le rend déjà 81 % surbudget plusieurs années avant la livraison d'un seul missile.

Le coût élevé du programme a déclenché une violation de la loi Nunn-McCurdy, qui met fin à un programme à moins que le Pentagone ne décide qu'il est crucial pour la sécurité nationale et qu'il n'y a pas d'autre option.

"We are fully aware of the costs, but we are also aware of the risks of not modernizing our nuclear forces and not addressing the very real threats we confront", a déclaré le sous-secrétaire à la défense pour l'acquisition et la durabilité William LaPlante en déterminant que le programme se poursuivrait.

Les partisans du programme Sentinel font valoir que la Russie et la Chine, qui modernisent activement leurs propres armes stratégiques, représentent une menace. L'année dernière, le commandant du Commandement stratégique des États-Unis a déclaré au Congrès que la Chine avait plus de lanceurs de missiles balistiques terrestres que les États-Unis.

La Russie a mené des exercices militaires impliquant ses armes nucléaires tactiques, tandis que le président Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises d'utiliser des armes nucléaires depuis l'invasion de l'Ukraine.

Mais la Russie et la Chine ne sont pas les seules menaces nucléaires.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a continué à tester ses propres missiles balistiques, tandis que les préoccupations persistent quant à la possibilité d'un autre essai nucléaire de Pyongyang. Et le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré récemment que le temps de rupture de l'Iran pour une arme nucléaire pourrait être d'un ou deux semaines.

Schlabach, le commandant de l'aile de missiles, a déclaré que le monde bipolaire de la guerre froide était moins compliqué que les nombreuses menaces d'aujourd'hui. Cette complexité, selon Schlabach, justifie la modernisation de la flotte de missiles balistiques.

"Cela fournit une stabilité, que ce soit un acteur d'État majeur, comme l'Union soviétiqueformerly", a déclaré Schlabach, "ou que ce soit une nation plus petite qui pourrait decidesuddenly qu'elle veut essayer quelque chose."

Les enjeux politiques liés aux armes nucléaires et à la course aux armements nucléaires sont complexes, avec de nombreux pays représentant des menaces potentielles, comme la Corée du Nord et l'Iran.

