Exclusif : Des enregistrements et des courriels montrent comment l'équipe de Trump a envoyé de faux bulletins de vote à Washington dans le but de renverser l'élection de 2020.

Les agents de la campagne Trump se sont donc empressés d'envoyer par avion des copies des faux certificats du Michigan et du Wisconsin à la capitale nationale, en s'appuyant sur une chaîne désordonnée de coursiers, ainsi que sur l'aide de deux républicains du Congrès, pour tenter de transmettre les documents au vice-président de l'époque, Mike Pence, pendant qu'il présidait à la certification du collège électoral.

Les agents ont même envisagé d'affréter un jet pour s'assurer que les dossiers parviennent à Washington à temps pour la procédure du 6 janvier 2021, selon des courriels et des enregistrements obtenus par CNN.

Ces nouveaux détails donnent un aperçu des coulisses des efforts chaotiques déployés à la dernière minute pour maintenir Donald Trump au pouvoir. Le stratagème des faux grands électeurs figure en bonne place dans l'acte d'accusation du procureur spécial Jack Smith à l'encontre de l'ancien président, et certains des fonctionnaires impliqués ont parlé aux enquêteurs de M. Smith.

Les courriels et les enregistrements indiquent également qu'un des principaux avocats de la campagne Trump a participé à des discussions de dernière minute sur la remise des faux certificats de vote à M. Pence, ce qui pourrait remettre en cause son témoignage devant la commission spéciale de la Chambre des représentants qui a enquêté le 6 janvier, selon lequel il s'était déchargé de cette responsabilité et ne voulait pas mettre l'ancien vice-président dans une situation délicate.

Ces détails proviennent en grande partie de l'avocat pro-Trump Kenneth Chesebro, qui a été l'un des architectes du complot des faux électeurs et qui est aujourd'hui un coopérateur clé dans le cadre de plusieurs enquêtes menées par les États sur ce stratagème. En octobre, M. Chesebro a plaidé coupable à une accusation de conspiration en Géorgie en rapport avec le plan des grands électeurs. Il a rencontré les procureurs du Michigan, du Nevada et du Wisconsin, qui enquêtent sur les faux grands électeurs du GOP dans leurs propres États.

M. Chesebro est un co-conspirateur non désigné dans l'acte d'accusation fédéral d'ingérence électorale contre M. Trump.

L'avocat de la campagne de Trump a "paniqué" à propos des bulletins de vote manquants, selon M. Chesebro

Les enquêteurs du Michigan interrogent l'avocat pro-Trump Kenneth Chesebro sur le rôle de la campagne Trump dans le complot des faux électeurs. M. Chesebro leur explique que les principaux avocats de la campagne de M. Trump étaient inquiets à l'idée que les certificats fictifs ne parviennent pas à la capitale nationale avant la procédure de certification du 6 janvier 2021 devant le Congrès.

Source : Obtenu par CNN

CNN a obtenu l'enregistrement de la récente interview de Chesebro avec les enquêteurs du Michigan, et a rapporté en exclusivité au début du mois qu'il leur avait également parlé d'une réunion dans le bureau ovale en décembre 2020 au cours de laquelle il avait informé Trump du plan des faux grands électeurs et de la manière dont il était lié au 6 janvier.

Un avocat de M. Chesebro s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole du bureau de l'avocat spécial n'a pas répondu à une demande de commentaire pour cet article.

Une décision de haut niveau

Les courriels obtenus par CNN corroborent ce que Chesebro a dit aux procureurs du Michigan : Il a communiqué avec le principal avocat de la campagne Trump, Matt Morgan, et un autre responsable de la campagne, Mike Roman, pour envoyer les documents à Washington le 5 janvier.

De là, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin et un membre du Congrès de Pennsylvanie ont participé à l'effort visant à remettre les documents entre les mains de M. Pence.

"Il s'agit d'une décision de haut niveau visant à obtenir les votes du Michigan et du Wisconsin", a déclaré Chesebro aux procureurs du Michigan. "Et ils ont dû faire appel à un sénateur américain pour essayer d'accélérer les choses, pour que les documents parviennent à Pence à temps.

La campagne de Trump a envisagé d'affréter un jet pour acheminer les bulletins de vote à Washington, selon Kenneth Chesebro

L'avocat pro-Trump Kenneth Chesebro, architecte du plan des faux grands électeurs, déclare aux procureurs du Michigan que les principaux avocats de la campagne Trump ont envisagé d'affréter un jet privé pour acheminer les faux bulletins de vote vers la capitale nationale à temps pour la procédure de certification du 6 janvier 2021 devant le Congrès.

Source : Obtenu par CNN

M. Chesebro a également discuté de cet épisode avec les enquêteurs du Wisconsin la semaine dernière, lors d'un entretien avec le bureau du procureur général dans le cadre d'une enquête distincte de l'État sur le complot des faux électeurs, a déclaré à CNN une source au fait de l'affaire.

Les procureurs du Wisconsin ont posé des questions approfondies sur l'épisode, a déclaré la source, notant que Chesebro a discuté de la façon dont un membre du personnel du GOP du Wisconsin a transporté le certificat de Milwaukee à Washington et l'a ensuite remis à Chesebro.

Le récit de première main de M. Chesebro permet d'étoffer l'histoire de la remise en main propre des listes électorales à M. Pence, qui est vaguement mentionnée dans l'acte d'accusation fédéral de M. Smith.

M. Trump a plaidé non coupable des charges retenues contre lui, à savoir avoir conspiré avec M. Chesebro et d'autres personnes pour faire obstruction à la procédure de certification du 6 janvier. Avant que Chesebro ne plaide coupable en Géorgie, ses avocats ont contacté l'équipe de Smith. Depuis cette semaine, il n'a pas reçu de réponse des procureurs fédéraux, a déclaré à CNN une source au fait de l'affaire.

Les enquêteurs fédéraux se sont entretenus avec plusieurs personnes impliquées dans la course aux faux certificats d'électeurs, selon une source au fait de l'affaire. Il s'agit notamment d'entretiens avec des membres du personnel de Trump qui ont été chargés d'acheminer les documents par avion jusqu'à Washington, ainsi qu'avec de faux électeurs qui étaient au courant de la préparation de l'opération.

Un porte-parole de la campagne Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur cet épisode, un porte-parole de M. Johnson a renvoyé à ses commentaires précédents, dans lesquels il déclarait : "mon implication dans cette tentative de livraison s'est étalée sur quelques secondes" et "en fin de compte, ces électeurs n'ont pas été livrés".

Une coordination au jour le jour

Selon les enregistrements de la réunion de Chesebro avec les procureurs du Michigan, il a expliqué comment un mémo juridique qu'il avait rédigé pour le Wisconsin s'est transformé en une opération nationale, où les avocats de Trump "coordonnaient jour après jour les efforts de plus d'une douzaine de personnes au sein du GOP et de la campagne Trump".

Le 4 janvier 2021, Morgan a envoyé un courriel à Chesebro et Roman pour demander la confirmation que toutes les listes électorales de Trump avaient été reçues par le Congrès, selon les documents obtenus par CNN.

Roman a répondu que le certificat du Michigan avait été posté le 15 décembre mais qu'il était toujours "en transit" dans une installation du service postal américain à Washington. Le certificat du Wisconsin n'était apparemment pas non plus arrivé.

M. Chesebro a déclaré aux procureurs que M. Morgan avait "paniqué" lorsque la campagne s'est rendu compte que les faux certificats du Michigan étaient toujours dans le courrier.

Le même jour, Morgan s'est exprimé par courriel pour demander à Chesebro et à Roman de repenser la manière dont ils allaient remettre les certificats à Pence.

"En y réfléchissant davantage, un coursier ne pourra pas accéder au Capitole pour livrer un colis scellé", écrit Morgan le 4 janvier, selon des courriels obtenus par CNN. Je vous recommande vivement de discuter avec Rudy (Giuliani) d'un plan de livraison révisé afin de vous assurer que tout se passe comme il le souhaite."

Pouvons-nous affréter un vol ?

M. Roman craint que les documents du Wisconsin ne parviennent pas à Washington à temps.

"Pouvons-nous affréter un vol ? Le seul vol commercial disponible entre MKE (Milwaukee Mitchell International Airport) et DCA (Ronald Reagan Washington National Airport) arrive à 21h30 demain soir", a écrit M. Roman à M. Chesebro le 4 janvier à 23h24.

La tâche de transporter physiquement les documents des grands électeurs à Washington a été confiée à deux personnes : Un membre du personnel de la campagne Trump et un représentant du GOP du Wisconsin, selon les courriels et ce que Chesebro a dit aux procureurs.

Le responsable du GOP du Wisconsin qui détenait les documents relatifs aux électeurs de cet État a atterri après 10 heures le 5 janvier à l'aéroport international de Baltimore-Washington, selon les courriels.

Michael Brown, conseiller de campagne de Trump, a pris l'avion avec les certificats du Michigan pour l'aéroport national de Washington, avec une arrivée prévue vers 13 heures, selon les courriels obtenus par CNN. Une source au fait de l'affaire a déclaré à CNN que M. Brown s'était rendu à Washington depuis Atlanta, car les collaborateurs de M. Trump qui avaient la garde des bulletins de vote du Michigan se trouvaient en Géorgie pour le second tour des élections sénatoriales.

La campagne a réservé et payé le vol de M. Brown sur Southwest Airlines, a précisé la source. Les archives fédérales relatives au financement des campagnes électorales indiquent qu'un super PAC pro-Trump a payé la compagnie aérienne le jour du vol de M. Brown pour des déplacements liés aux efforts de "recomptage" des élections.

Rencontre à l'hôtel Trump

Les courriels montrent que M. Brown et le représentant du GOP du Wisconsin ont reçu l'ordre de rencontrer M. Chesebro à l'hôtel Trump International, dans le centre de Washington, pour lui remettre les faux certificats d'électeurs. M. Chesebro a indiqué dans un courriel qu'il conserverait les bulletins de vote dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'il soit temps de les transmettre.

Les responsables du parti républicain du Wisconsin ont été contrariés par la demande d'envoyer les faux certificats d'électeurs à Washington. Selon le rapport de la commission du 6 janvier, un responsable du parti républicain du Wisconsin a écrit le 4 janvier au président du parti de l'État de l'époque, Andrew Hitt : "Ces idiots de Trump veulent que quelqu'un envoie par avion les documents originaux des grands électeurs au président du Sénat".

M. Hitt - qui a fourni des informations aux enquêteurs fédéraux sur les efforts déployés pour faire parvenir les faux certificats d'électeurs à Washington, selon une source au fait de l'affaire - a déclaré à la commission du 6 janvier que l'envoi par courrier s'était avéré inutile, car les documents originaux que le parti de l'État avait envoyés par la poste à Washington étaient arrivés à temps.

Acheminement des certificats à l'intérieur du Capitole

Les documents devaient encore être remis en main propre au bureau sénatorial de M. Pence au Capitole.

Selon l'idée deM. Chesebro et d'autres alliés de M. Trump, M. Pence pourrait rejeter les grands électeurs légitimes de M. Biden et reconnaître les "grands électeurs suppléants" de M. Trump le 6 janvier, pendant que les législateurs comptabiliseraient les votes des grands électeurs de chaque État. Conformément à la loi fédérale, les certificats doivent être présentés physiquement au Congrès lors de la session conjointe, pendant que les législateurs comptabilisent les votes des grands électeurs.

M. Chesebro a déclaré aux enquêteurs que M. Roman l'avait mis en contact avec un assistant d'un législateur du parti GOP de Pennsylvanie, qu'il pensait être le député Scott Perry, afin qu'il lui remette les documents. M. Chesebro n'était pas certain de savoir pour quel membre du Congrès le collaborateur travaillait - et le rapport du 6 janvier indique qu'un collaborateur d'un autre républicain de Pennsylvanie, le député Mike Kelly, a aidé à transmettre les documents ce jour-là.

"J'avais les documents du Wisconsin. Mike Brown [collaborateur de la campagne Trump] avait les documents du Michigan. Nous sommes allés au Longworth Office Building, et le gars avec Perry, ou quel que soit son nom, et un autre gars, qui étaient comme des membres du personnel de la Chambre, les ont pris et ont dit, 'Nous allons les emmener au Sénat et les donner à un membre du personnel du Sénat'", a déclaré Chesebro aux procureurs du Michigan, selon l'audio obtenu par CNN.

"Je ne sais pas pourquoi, d'un point de vue logistique, nous ne l'avons pas apporté directement à Johnson. Mais c'est ainsi que nous avons procédé", a-t-il ajouté.

Chesebro décrit le rôle de deux législateurs du GOP dans le stratagème des grands électeurs

L'avocat pro-Trump Kenneth Chesebro, architecte du plan des faux grands électeurs, raconte aux procureurs du Michigan comment le sénateur du Wisconsin Ron Johnson et le représentant de Pennsylvanie Scott Perry, tous deux républicains, ont aidé à acheminer les faux bulletins de vote des grands électeurs au Capitole pour la procédure de certification du 6 janvier 2021.

Source : CNN : Obtenu par CNN

Les bureaux de Kelly et Perry n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

M. Brown n'a pas fait de commentaire pour cette histoire. CNN a précédemment rapporté qu'il avait témoigné en juin devant le grand jury de Smith dans le cadre de l'enquête sur la subversion de l'élection de Trump.

CNN a précédemment rapporté que M. Roman avait participé à un entretien avec l'équipe de M. Smith avant que M. Trump ne soit inculpé. Il a également été inculpé dans la vaste affaire de racket électoral en Géorgie, en relation avec le système de faux électeurs, et a plaidé non coupable.

L'avocat de M. Roman n'a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires.

Les détails fournis par M. Chesebro permettent de mieux comprendre comment des membres du Congrès, y compris un sénateur américain en exercice, ont été impliqués pour s'assurer que les certificats électoraux en faveur de M. Trump se retrouvent entre les mains de M. Pence.

La commission du 6 janvier a révélé pour la première fois l'implication de M. Johnson, l'année dernière, dans la tentative infructueuse de remettre les faux certificats électoraux à M. Pence, qui a annoncé le matin de la session conjointe qu'il serait inconstitutionnel de faire ce que M. Trump voulait et d'annuler unilatéralement les résultats de l'élection.

La commission a révélé, lors de ses auditions de l'année dernière, des textos envoyés par Sean Riley, collaborateur de Johnson, à Chris Hodgson, collaborateur de Pence, disant que Johnson "doit remettre quelque chose au VPOTUS, s'il vous plaît, avisez-le".

"Qu'est-ce que c'est ? a demandé Hodgson.

"Les listes électorales alternatives pour le MI et le WI parce que l'archiviste ne les a pas reçues", a répondu Riley.

"Ne lui donnez pas ça", a dit Hodgson.

'J'emmerde ces types'

Dans son interview au Michigan, M. Chesebro a également évoqué certains désaccords internes entre les avocats de M. Trump, les responsables de la campagne et d'autres alliés, qui se sont opposés sur l'objectif du plan des grands électeurs et sur la manière de mener les choses le 6 janvier.

M. Chesebro a maintenu - hier et aujourd'hui - que le plan était une mesure légale visant à préserver les droits juridiques de M. Trump.

Avant même que les grands électeurs de Trump ne se réunissent dans les capitales de leurs États le 14 décembre 2020 pour déposer leurs faux bulletins de vote et signer les certificats, M. Chesebro a eu vent des inquiétudes de certains d'entre eux concernant un éventuel risque juridique, selon des courriels et des SMS rapportés par le Detroit News et obtenus par CNN.

En réponse à ces inquiétudes, M. Chesebro a ajouté une clause de couverture pour les faux certificats de Pennsylvanie et du Nouveau-Mexique. Il a proposé à Roman et Morgan d'ajouter des mises en garde aux documents des sept États visés par le plan. Mais Roman a rejeté l'idée, selon les courriels.

Le 12 décembre 2020, Roman a envoyé un SMS à Chesebro : "F**k these guys" (je les emmerde).

Michael Roman, membre du personnel de la campagne Trump, sur la photo de sa mise en détention à la prison du comté de Fulton, le 25 août à Atlanta.

À ce moment-là, la campagne Trump s'est essentiellement scindée en deux. Les hauts responsables qui avaient géré les activités quotidiennes de M. Trump jusqu'à l'élection, y compris devant les tribunaux, disent avoir cédé leurs responsabilités à Rudy Giuliani et à d'autres personnes, comme M. Chesebro, selon les transcriptions de témoignages au Congrès. Roman a effectivement changé d'équipe pour travailler sous la structure de Giuliani, selon le témoignage de Morgan et d'autres.

Un porte-parole de Giuliani n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La situation s'est vraiment détériorée pour moi

M. Chesebro a déclaré aux enquêteurs du Michigan que ses propres courriels montrent que M. Morgan est resté très impliqué, y compris dans les dernières heures précédant le 6 janvier, pour s'assurer que les certificats parviennent à Washington.

"Je n'ai pas un sentiment très chaleureux à l'égard, au moins, des principaux avocats de Trump qui ont fait cela, m'ont caché ce qu'ils faisaient et ont ensuite menti au Congrès à mon sujet. Cela a donc été très difficile", a déclaré M. Chesebro.

Kenneth Chesebro décrit le rôle des législateurs du GOP dans le système des grands électeurs

L'avocat pro-Trump Kenneth Chesebro, architecte du plan des faux grands électeurs, raconte aux procureurs du Michigan comment des membres du personnel du Congrès ont aidé à acheminer les faux bulletins de vote des grands électeurs au Capitole pour la procédure de certification du 6 janvier 2021. (M. Chesebro affirme qu'un membre du personnel du bureau du député Scott Perry était impliqué, mais le rapport du 6 janvier indique qu'il s'agissait d'un membre du bureau du député Mike Kelly).

M. Chesebro décrit ensuite les retombées de son implication dans les tentatives d'annulation de l'élection de 2020.

Source : CNN : Obtenu par CNN

Dans son témoignage au Congrès, Morgan a déclaré qu'il était au courant du plan des grands électeurs, mais qu'il voulait se distancer de l'effort, déléguant le travail à d'autres, y compris ceux de Giuliani.

L'année dernière, Morgan a déclaré à la commission du 6 janvier qu'il avait d'abord cru que les grands électeurs ne devaient être utilisés qu'en cas d'urgence. Selon lui, les grands électeurs devaient se réunir dans la capitale de leur État et voter mais "ne pas nécessairement soumettre" les certificats au Congrès, à moins que "nous n'ayons gain de cause" au tribunal.

Morgan a expliqué à la commission que le plan avait changé en décembre et qu'il était passé d'une opération de "cast-and-hold" à une opération de "cast-and-send". C'est à ce moment-là que Morgan a déclaré à la commission qu'il s'était retiré, témoignant qu'il avait demandé à un assistant "d'envoyer un courriel à M. Chesebro pour lui dire poliment : "C'est votre tâche. Vous êtes responsable des questions relatives au collège électoral".

"C'était ma façon de réduire cette responsabilité à zéro", a déclaré M. Morgan à la commission, ajoutant plus tard qu'il était "passé à autre chose" après l'envoi de ce courriel.

M. Morgan a expliqué qu'il craignait que le nouveau plan visant à compter les faux électeurs le 6 janvier "ne rende la vie du vice-président plus difficile, et je ne voulais pas y participer".

"M. Morgan s'en tient à son témoignage au Congrès", ont déclaré ses avocats à CNN en réponse à ses courriels et aux déclarations de Chesebro aux enquêteurs.

En fin de compte, à la veille de la session conjointe du Congrès, Morgan a aidé à mettre en place les bulletins de vote, selon les courriels et selon Chesebro, qui a imputé ses problèmes juridiques à l'équipe juridique de la campagne Trump.

"J'aurais pu éviter tout cela", s'est défendu Chesebro devant les procureurs du Michigan. "C'est une vraie leçon pour ne pas travailler avec des gens que vous ne connaissez pas et en qui vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir confiance, parce que ça a vraiment mal tourné pour moi".

Avery Lotz, Annie Klingenberg et Fredreka Schouten ont contribué à ce reportage.

