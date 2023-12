Exclusif : "Ce n'est pas du sauvetage, c'est de la destruction" - Le champion ukrainien de MMA Yaroslav Amosov raconte les horreurs de la guerre

Le ciel est dégagé et silencieux, et l'on peut entendre les oiseaux gazouiller dans les arbres au-dessus de nos têtes. M. Amosov qualifie la soirée de "calme".

Mais pour de nombreux Ukrainiens, ces moments sont rares depuis que la Russie a commencé son invasion le 24 février et, à chaque pas, M. Amosov se souvient des destructions que la guerre de Vladimir Poutine a entraînées dans son pays.

En avril, les autorités locales ont déclaré qu'environ 50 % des infrastructures essentielles d'Irpin avaient été détruites.

"Il est difficile de regarder sa ville qui était autrefois pleine de bonheur et de vie", déclare Amosov, champion du monde en titre, dans une interview exclusive accordée à CNN Sport depuis l'Ukraine.

"La ville a toujours été très belle, les gens étaient heureux, ils étaient satisfaits de leur vie et y prenaient plaisir.

"Il suffit de regarder la ville aujourd'hui, qui est en feu, qui est en train d'être détruite, et cela devient horrible à regarder. On ne pouvait pas vraiment circuler en voiture dans la ville parce que les routes étaient couvertes d'arbres, et à certains endroits, il y avait des morceaux de maisons. La destruction".

L'Ukrainien est l'un des meilleurs combattants de sa génération et, avec 26-0, il détient actuellement la plus longue série d'invincibilité de tout le MMA. Le 13 mai, il aurait dû défendre son titre de champion du monde des poids welters lors de l'événement organisé par Bellator à la Wembley Arena de Londres.

Amosov poursuivait le record d'invincibilité de Khabib Nurmagomedov (29-0) et devait affronter Michael Page dans un combat très attendu, avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne le contraigne à se retirer.

Le combattant de 28 ans était rentré d'un camp d'entraînement en Thaïlande quatre jours avant le début de la guerre. Lorsque les troupes russes ont commencé à avancer, M. Amosov raconte qu'il a mis sa femme et son fils de six mois à l'abri dans la périphérie de l'Ukraine, avant de rejoindre la défense territoriale pour aider les civils à Irpin et dans ses environs.

La sinistre réalité de la guerre s'est rapidement imposée.

"Les premiers jours, il était très difficile de regarder, de s'habituer à tous ces événements, de voir comment les gens quittaient leurs maisons en courant", se souvient M. Amosov. "Tout le monde ne pouvait pas partir, certains avaient des parents qu'ils ne pouvaient pas laisser derrière eux, qui étaient très âgés et ne pouvaient pas se déplacer correctement.

"Les gens courent... ils prennent leurs enfants, leurs parents dans leurs bras et courent, en pleurant, ils ne savent pas quoi faire. Les gens courent avec leurs animaux de compagnie.

"J'ai vu un soldat courir avec un enfant dans les bras. Les affaires de l'enfant étaient couvertes de sang, mais ce n'était pas son sang, c'était celui de son père. La mère courait derrière. Je ne sais pas ce qui est arrivé au père de l'enfant, mais c'est très dur à voir.

"L'enfant devait avoir deux ou trois ans, mais il ne comprenait même pas ce qui se passait, je ne l'ai pas entendu pleurer, il était probablement en état de choc irréel.

La nature frénétique des premiers jours de l'invasion était telle qu'Amosov et ses amis - qui, selon lui, n'avaient jamais tenu d'armes auparavant - n'ont reçu qu'une brève formation sur le maniement de leurs armes, alors que les combats avaient déjà commencé dans la ville.

M. Amosov explique que l'un des moments qui l'a le plus marqué s'est produit quelques semaines plus tard, une fois la majeure partie de la ville libérée de l'occupation russe.

Son équipe avait fait le tour d'Irpin pour distribuer de l'aide et a trouvé des civils qui s'étaient cachés dans des sous-sols pendant près d'un mois, avec peu de nourriture et d'eau.

Il se souvient très bien d'un homme qui s'est effondré en larmes après qu'on lui ait donné du pain. "Voir une personne pleurer simplement parce qu'elle tient un morceau de pain est très douloureux et très pénible à regarder", raconte M. Amosov.

La semaine dernière, le maire d'Irpin, Oleksandr Markushin, a déclaré que les corps de 290 civils avaient été retrouvés dans la ville depuis le retrait des forces russes.

M. Markushin a précisé que 185 des personnes décédées avaient été identifiées, la majorité d'entre elles étant des hommes. Les causes de décès sont des "blessures par éclats d'obus et par balles". Au moins cinq des personnes décédées souffraient de lésions cérébrales et d'inanition, selon M. Markushin.

Au total, plus de huit millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations unies.

Vous voulez défendre ce pays

Dans ses moments les plus sombres, M. Amosov admet qu'il ne savait pas s'il survivrait à la journée et s'il arriverait à se coucher chaque soir. Ce qui l'a fait tenir, dit-il, c'est "l'aide folle" et la gentillesse des citoyens ukrainiens au quotidien.

Amosov et son groupe n'avaient souvent pas le temps de manger avant le soir, mais ils étaient régulièrement accueillis au bord de la route par des civils qui avaient préparé de la nourriture et des boissons chaudes pour ceux qui participaient à l'effort de guerre de l'Ukraine.

Même ceux qui n'avaient presque rien essayaient de donner quelque chose aux soldats, parfois juste une barre de chocolat.

"Je suis fier qu'il y ait des gens comme ça et que nous vivions dans un pays merveilleux comme celui-ci", déclare-t-il.

Si M. Amosov a survécu au pire des combats à Irpin, tous ceux aux côtés desquels il a combattu n'ont pas eu la même chance. Après avoir pris quelques jours pour rendre visite à sa femme et à son fils, Amosov raconte qu'à son retour, il a découvert que l'un des jeunes hommes qui s'était engagé avec lui dans la défense du territoire était mort.

"Il est difficile de voir une mère enterrer son enfant et sa petite amie, qui avait prévu un avenir avec lui, se tenir là elle aussi", se souvient-il. "C'est notre maison, nos familles vivent ici et nous voulons que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. Nous avons vécu une bonne vie, nous étions satisfaits de tout.

"Quand on voit tous ces gens, ces femmes, ces enfants, quand on voit ces mères qui ont enterré leurs enfants, quand on voit ce qui arrive à notre ville, quand notre ville est en feu, on veut aider et on veut défendre cette ville, ce pays".

Le mois dernier, une vidéo postée par Amosov le montrant en train de récupérer sa ceinture de champion du monde Bellator dans la maison de sa mère à Irpin est devenue virale.

Dans la vidéo, Amosov remonte une échelle dans la maison en portant un sac en plastique qu'il ouvre pour révéler la ceinture.

Il rit et dit qu'il "reçoit la ceinture pour la deuxième fois". Plus tard, il a posté une photo de lui tenant le titre en l'air, entouré d'un groupe en uniforme militaire.

"À ce moment-là, c'était bien parce que la ceinture était saine et sauve", dit-il. "C'était bien que ma mère l'ait bien cachée et qu'elle ait survécu, et ce jour-là, les soldats russes se retiraient de notre partie de l'Ukraine, donc l'ambiance était meilleure.

"Mais en même temps, je me tiens ici maintenant et c'est calme dans notre ville et tout va bien, mais je comprends et je sais ce qui se passe dans d'autres villes et il est difficile de rire avec des amis, il est difficile d'être de bonne humeur parce qu'après avoir été dans ces situations où il y a des bombardements tout le temps et il y a des tirs.

C'est la destruction

Un jour, pendant la guerre, Amosov raconte que ses amis l'ont informé de l'existence d'un de ses fans, un jeune homme qui pratiquait les arts martiaux, mais qui s'était retrouvé blessé à l'hôpital.

Amosov a commencé à envoyer des messages au jeune homme et s'est rapidement arrangé pour lui rendre visite. À son arrivée, M. Amosov a été dévasté de constater que ce jeune fan, âgé de 20 ans à peine, avait perdu ses deux jambes dans le combat.

Je ne comprends pas pourquoi les gens ne croient pas ce qui se passe ici, ils pensent que [la Russie] mène une "opération spéciale" pour sauver des gens", dit-il, faisant référence à la description euphémique utilisée par les responsables russes pour décrire l'invasion de l'Ukraine par leur pays.

"Mais regardez ce qui arrive à Marioupol, regardez toutes les autres villes d'Ukraine qui ont été endommagées et où de nombreux civils sont morts alors qu'ils ne demandaient qu'à vivre. Ils ne voulaient pas de guerre, ils étaient satisfaits de tout.

"Je ne comprends pas comment on peut se battre de manière aussi cruelle, sans respecter aucune règle. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas humain. Comment pouvez-vous agir de la sorte ? Combien de personnes ont été blessées ? Combien de morts ? Combien ont perdu leur maison ? Et ils parlent de sauver ? Ce n'est pas du sauvetage, c'est de la destruction".

Une fois que les combats à Irpin ont commencé à se calmer, Amosov dit qu'il a immédiatement repris son entraînement d'arts martiaux mixtes.

Logan Storley a remplacé Amosov pour le combat de vendredi contre Page et l'Ukrainien dit qu'il a hâte de retourner dans la cage et qu'il regardera attentivement pour voir qui gagnera.

"Maintenant [je suis] en train de retrouver ma forme [...]. Je veux revenir", déclare-t-il. "Je veux que l'ensemble de notre pays retrouve sa vie d'avant et je voudrais défendre ma ceinture.

Amosov admet qu'il ne sait pas quand cela se produira, mais il sait à quoi ressemblera son pays d'origine une fois la guerre enfin terminée.

"Pour chaque citoyen ukrainien, l'Ukraine ressemblera au meilleur pays du monde, le plus beau et le plus aimé.

